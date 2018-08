Sankcije SAD-a Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, ne mogu se tako lako ukinuti, poručeno je iz američke ambasade u Sarajevu nakon današnjih medijskih informacija da bi sankcije mogle biti ukinute naredne godine.

Ambasada SAD / 24sata.info

Kako su BIRN-u rekli u ambasadi SAD, to neće ići tako lako, uprkos medijskim izvještajima o tome da će mu Ministarstvo finansija SAD-a ukinuti sankcije koje se tiču zabrane putovanja i raspolaganja imovinom.



Mediji, bliski Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), tvrde da će SAD početkom 2019. godine ukinuti sankcije nametnute Dodiku uz obrazloženje da bi trebalo da dođe od značajnih kadrovskih promjena koje se očekuju do kraja ove godine, kako u OFAC-u, tako i u cijelom američkom Ministarstvu finansija.



Prema tim natpisima na mjesto pomoćnika ministra finansija treba da dođe čovjek koji je povezan sa Dodikovim lobističkim krugovima u Vašingtonu, tako da je, kako tvrdi Blic, realno očekivati da poslije njegovog imenovanja dođe i do promjene negativnog imidža koji je Dodik 'zaradio' kod "stare administracije".



Ovakvi navodi dolaze samo tri dana nakon što su američke vlasti objavile "crnu listu" za ovu godinu, a na kojoj se ponovo nalazi Dodikovo ime.



"Sankcije su ozbiljne, i ne mogu se skinuti s lakoćom. To dugoročnu i nezavisnu administrativnu procjenu, određenu u Vašingtonu, a ne uslovljenu političkim događajima ili aktivnostima", kazali su u Ambasadi SAD.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvršten je na crnu listu SAD u januaru 2017. godine pod obrazloženjem da "ugrožava stabilnost u regionu".



