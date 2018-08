Približimo se jedni drugima, tako ćemo se približiti Bogu, poručio je Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki brojnim vjernicima koji su jutros klanjali bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

- Muslimani imaju dva bajrama, dvije radosti, ovo je Kurban-bajram u kojem se radujemo što prinosimo žrtvu i pomažemo onima kojima je pomoć potrebna - kazao je Kozlić.



U svojoj hutbi on je objasnio da kada riječ kurban prevedemo na naš jezik to znači približavanje Bogu.



- Okrenimo se čovjeku i njegovim životnim problemima tako ćemo biti bliži Bogu. Kurban znači i žrtvu i spremnost čovjeka da nešto svoje žrtvuje zarad bolje budućnosti i kvalitetnijeg života - rekao je on.



Ukazao je i na stanje u kojem je sve manje građana svaki dan, svaki mjesec, od blagdana do blagdana.



- Naša zajednica muslimana ovdje je malobrojna tako da se to kod nas osjeti i moram upozoravati da svi moramo učiniti više da ovi ljudi što tu žive, što su ostali, da bar imaju od čega da žive, da mogu da se zaposle, da se ne boje za budućnost svoje djece. Nismo nažalost u ovoj državi kako god da je zovemo i koliko god da je volimo, nismo obezbjedili pune ni ekonomske ni političke slobode i nismo obezbjedili ljudima da ovdje žive i ovdje ostanu što znači da moramo raditi više na tome i moramo to promijeniti - rekao je Kozlić.



Za Elmedina Đuzela iz Banje Luke ovaj Bajram je praznik mira, suživota i opstanka, a proslavlja ga u nadi da će biti bolje da će doživjeti mnogo ovakvih praznika zajedno sa komšijama pravoslavcima, katolicima.



- Nadam se da ćemo u budućnosti moći očekivati i mir i toleranciju i izbjeći trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo i ekonomsku i političku - rekao je Đuzel.



Nasko Halilović, rođen u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije, sada živi u Sarajevu, a danas je bajram-namaz klanjao sa bratom koji trenutno živi u Zenici.



- Često sam u Banjoj Luci, tu su mezari roditelja, sestre, prijatelja, a svaki put dođem iz Sarajeva na Bajram. Drago mi je da vidim ovoliki broj vjernika - rekao je Halilović.



(AA)