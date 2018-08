„U ovim bajramskim danima nosit će nas osjećaj da smo u ime Allaha pružili ruku i otvorili srce i znanome i neznanome, da smo unijeli radost na njihova lica; i djeteta, i starca, i onoga u potrebi i onoga zaboravljenog i onoga usamljenog! To su djela dobročinstva i samilosti, to je vjera na djelu i to nam treba. To je pobjeda islamijjeta, ljudskosti i pobjeda bajramskog duha“, u današnjoj bajramskoj hutbi poručio mostarski muftija mr.Salem ef. Dedović.

Foto: 24sata.info