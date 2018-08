Neka vam ovaj Bajram prođe u blagostanju, miru i u krugu vaših najmilijih. Bajram šerif mubarek olsun želi vam redakcija portala 24sata.info.

Arhiv / 24sata.info

Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban-bajram, pored Ramazanskog bajrama, najznačajniji islamski blagdan. Klanje kurbana je ujedno i podsjećanje na spremnost poslanika Ibrahima da žrtvuje svog sina kao dokaz poslušnosti Allahu.



U svetoj knjizi Kur'anu se kaže kako je Gospodar, kada je uvidio da Ibrahim zaista i namjerava učiniti to što se od njega traži, dozvolio poslaniku da zakolje ovna umjesto sina.



Iako ovan nije jedina životinja koja se može žrtvovati kao kurban, u našoj zemlji je tradicija da se uglavnom ta životinja kolje na Bajram, a potom se njeno meso dijeli prijateljima, komšijama i siromašnima.



Ono što je još karakteristično za ovaj blagdan je i to da je on hadžijski. Hadžijskim se naziva jer se tih dana obavlja i jedna od pet glavnih dužnosti svakog muslimana - hadž.



Tokom hadža muslimani hodočaste Kabu u Meki. Ovaj obred je dužan obaviti svaki punoljetan musliman i muslimanka ukoliko im finansijske prilike to dozvoljavaju.



(24sata.info)