Nakon što je bivši zamjenik glavnog tužioca Državnog tužilaštva Božo Mihajlović odbio da se izjasni o krivnji, Državni sud je konstatovao da se izjašnjava da nije kriv za nesavjestan rad u službi.

Božo Mihajlović / 24sata.info

Mihajlovićev advokat Vlado Adamović je zatražio da se odgodi izjašnjenje o krivnji na neodređeno vrijeme dok se istraga protiv Mihajlovića ne okonča te se utvrdi da li će protiv njega biti podignuta nova optužnica "za iste činjenice", javlja BIRN.



Sud BiH je ovaj prijedlog odbio kao neosnovan i tražio da se Mihajlović danas izjasni o krivnji. S obzirom na to da je Mihajlović to odbio uraditi, Sud je u njegovo ime konstatirao da negira krivicu.



Mihajlovića optužnica tereti da je očigledno nesvjesno postupio u vršenju službene dužnosti tužioca i to propuštanjem nadzora nad radom Sadine Beridan-Zuhrić koja je radila kao daktilograf i referent od polovine novembra 2006. u Tužilaštvu BiH.



Beridan-Zuhrić je, navodi se u optužnici, prisvojila privremeno oduzeti novac iz devet predmeta pri čemu joj je propuštanje dužnosti nadzora od Mihajlovića omogućilo i zadržavanje prisvojenog novca bez da bude otkriveno njeno nezakonito postupanje, a usljed čega je nastupila imovinska šteta u iznosu višem od 10.000 konvertibilnih maraka (KM).



Mihajlović je početkom marta prošle godine podnio ostavku na mjesto šefa Odjela za organizirani, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH.



