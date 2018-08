Šef Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske (RS) Mujo Hadžiomerović upozorio je danas da je sraman čin ponovo dirati rane Bošnjaka negiranjem genocida u Srebrenici.

-Predsjedniče i premijerko RS-a je li ovo bajramska čestitka Bošnjacima – upitao je Hadžiomerović, ukazujući da su neprihvatljive odluke srpskih predstavnika vlasti u tom bh. entitetu, koji žele poništiti izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004.



Time se, dodaje, narušava poslovnik, zakon i ustav tog entiteta.



Nakon što je danas bošnjački klub u Vijeću naroda RS-a pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na skupštinske zaključake u vezi s Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, Hadžiomerović je dodao da se iz presuda zna kakva je bila uloga vlasti RS-a u događajima u Srebrenici.



- I onda da mi vjerujemo izvještajima koje oni najavljuju da će sačiniti njihove komisije. To je sramno - dodao je šef Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a.



Postavio je i pitanje da li svaki put uoči izbora treba otvarati teme poput reforenduma u RS ili sada Srebrenice.



-To je najgori čin ponovnog kopanja rana onih koji su najviše stradali. Bolesni umovi su doveli do agresije na BiH i počinili genocid. Oni i negiraju genocid i skrivaju masovne grobnice – rekao je Hadžiomerović.



Također, pita srpske predstavnike vlasti u RS o kakvoj objektivnoj komisiji za Srebrenicu govore kada su međunarodni sudovi najobjektivnija komisija, budući da su imali sve činjenice i dokaze te dali presude o događanjima na tom prostoru.



-Na kraju imamo kao dokaze i Potočare, Veljake, Rakitu...I šta još treba da bi oni progledali - kazao je Hadžiomerović.



U zaključcima, koji su usvojeni 14. augusta na sjednici Narodne skupštine, uz protivljenje poslanika Koalicije “Domovina”, odbacuje se spomenuti izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004.godine te traži od Vlade RS-a da povuče navedeni izvještaj i stavi ga van snage.



Nakon što je Klub Bošnjaka stavio veto na skupštinske zaključke, uslijedit će usaglašavanje na Vijeću naroda, te zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a, a ukoliko ne bude dogovora o njima će konačnu riječ dati Ustavni sud RS-a.



