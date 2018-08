Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas Bajramsku čestitku vjernicima povodom nastupajućeg Kurban-bajrama 1439. h.g.

Arhiv / 24sata.info

Bajramsku čestitku reisu-l-uleme Kavazovića prenosimo u cijelosti:



- Draga braćo i sestre,



Danas je dan Arefata, a sutra je Kurban bajram. Milioni muslimana iz čitavog svijeta okupili su se u dolini Mekke da posvjedoče vjeru u jednoga Boga, ali i zajedničke korijene ljudskog roda. Svi smo mi, bez obzira na sve naše razlike, sinovi i kćeri Adema i Have. Svi smo mi od jednog oca i jedne majke.



Ibrahim, a.s., čije žrtve se prisjećamo u danima Bajrama, simbol je vjere u jednog Boga. I danas, kada nam se nerijetko čini da nemamo snage promijeniti svijet oko nas, možemo se prisjetiti snage Ibrahimove vjere. Upravo je snaga njegove vjere promijenila svijet.



I danas, kao i tada, treba nam nova nada i vjera da je moguće bratstvo svih ljudi. Tu snagu nama muslimanima svake godine ponovo ulijeva hadž. Mi znamo da uspjeha nema bez žrtve. Ibrahim, a.s. nas je naučio da su iskrena vjera i spremnost na žrtvu ključ svakog uspjeha.



Braćo i sestre,



Ne dozvolimo da nas Zlo uplaši. Pogotovo ne dozvolimo da nas mnoštvo onih koji srljaju krivim putem zavede. Budimo uz Istinu kao što je bio i Božiji prijatelj Ibrahim, a.s.



Bdijmo nad našom djecom i našom porodicom. Izdvojimo vrijeme za njih. Pokažimo im koliko nam znače.



Braćo i sestre,



Živimo našu vjeru za dobro svih ljudi. Podijelite radost Bajrama sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima.



Neka nam Kurban bajram vrati vjeru i nadu u bolje sutra; neka među nama vlada sloga; neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje i neka u milosti Božijoj nađemo utočište od slabosti naših.



Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini želim blagoslovljene bajramske praznike. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dovom Stvoritelju Uzvišenom da im bude na pomoći!



Sa posebnom radošću Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu sa riječima:



Bajram šerif mubarek olsun!



(24sata.info)