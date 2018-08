Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra dočekuju Kurban-bajram, blagdan prinošenja žrtve ili Hadžijski-bajram, vrijeme obavljanja hadža. To je najznačajniji islamski blagdan, veliki mubarek dani, dani velikog dobra.

Bajram-namaz će u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu imamiti i bajramsku hutbu održati reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović. Bajram-namaz je u 06.35 sati, nakon sabah-namaza koji je u 05.20 sati, a predviđen je i bajramski program.



Kurban je žrtva koja se prinosi u spomen dvojice Ademovih a.s. sinova i na Ibrahimovu odanost Bogu. Za kurban se obično žrtvuje ovan, krupna stoka, a kurbansko meso se dijeli siromašnima, prijateljima, komšijama, onima kojima je to najviše potrebno.



Hadži-bajram je vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u časnim mjestima Mekki i Medini kako bi obavili peti stub islama - hadž, koji im Uzvišeni Bog propisuje i koji je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to.



Hadž podrazumijeva: hodočastiti Meku i Medinu, boraviti na Arefatu, (mjestu sa kojeg je Božiji poslanik Muhammed.a.s. održao posljednju hutbu, propovjed, prije 14 stoljeća), zatim izvršiti obilazak K'abe, ubrzano hodati i trčati između Safe i Merve, te obaviti ostale hadžske obrede.



Danas se gotovo četiri miliona hodočasnika okupilo na brdu Arefat, nedaleko od Mekke. Nakon ikindije-namaza će krenuti prema Muzdelifi, a potom će u ranim jutarnjim satima, kada nastupa prvi dan Bajrama, na Mini obaviti obred gađanja šejtana kamenom, te obaviti tavvaf Kabi.



Stoga, dvije su radosti ovog blagdana. Prva radost je žrtvovanje kurbana, a ovim djelima muslimani i praktično pokazuju brigu za druge ljude i njihove potrebe, te ukazuju na jednakost i zajedništvo među ljudima i narodima.



Druga je radost obavljeni hadž, čime se hadžije, koji su Allahovi gosti, približavaju Allahu i iskazuju mu pokornost i zahvalnost, nadajući se Njegovoj nagradi i oprostu.



U Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, na Balkanu uopće te u svijetu u gotovo svim džamijama bit će klanjan Bajram-namaz.



Centralna bajramska svečanost u Sarajevu bit će održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji.



Prema tradiciji, nakon klanjanja bajram-namaza i bajramske hutbe, pristupa se žrtvovanju kurbana, a kurbansko meso se dijeli onima koji su u potrebi, komšijama, familiji.



Kurban-bajram traje četiri dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije.

