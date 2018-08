Muslimani Mostara nemaju odgovarajući prostor za klanjanje bajram-namaza, prostor koji lokacijski i kapacitetom odgovara potrebama vjernika u gradu na Neretvi.

Lokacija bivšeg harema (Foto: R. D./Klix.ba)

Prije prošlog bajrama Medžlis Islamske zajednice Mostar imao je ideju da bajram-namaz bude klanjan u centru grada, na lokalitetu nekadašnjeg Lakišića harema, iza bivše Robne kuće "Hit". Gradske vlasti nisu odobrile taj zahtjev, a centralna bajramska svečanost održana je u sportskoj dvorani USRC "Midhat Hujdur Hujka" u Sjevernom logoru.



Razočarenje tom odlukom u Islamskoj zajednici nije skrivano, a glavni imam Dino ef. Maksumić je u svojoj bajramskoj hutbi tada kazao kako bi mnogo sretniji bili da se bajram klanjao na željenom mjestu.



"To je vakufska zemlja i pripada nama Muslimanima ovog grada. Taj zahtjev je grubo odbijen i time nam je praktično zabranjeno obavljanje bajram-namaza na lokalitetu Lakišića harema. Medžlis IZ Mostar ne smije biti ostavljen sam u borbi za naše vakufe, isto tako ne smije biti ostavljen sam u borbi da gradimo Islamski centar kako bismo dostojanstveno obavljali obrede gdje nam objektivno trebaju veće površine, a ne da naše namaze klanjamo po sportskim terenima", kazao je tada.



O očekivanju ovog kurban-bajrama prisjetili smo ovoga, a Glavni imam Medžlista IZ Mostar, Dino ef. Maksumić za portal Klix.ba pojasnio je kontekst kako je došlo do ideje klanjanja bajram-namaza na lokalitetu nekadašnjeg Lakišića harema.



"Mubarek dani Bajrama, prema učenju islama i našoj tradiciji, su dani u kojima dominiraju najplemenitije moralne vrline, dani u kojima muslimani nastoje uzdići i afirmirati upravo te vrijednosti života do krajnjih mogućih granica individualnog i kolektivnog dostojanstva i ponosa. Naša je povijest prepuna takvih primjera pregalaštva i dobrohotnosti. To su dani iskrenog povratka opće ljudskim i civilizacijskim vrednotama počev od jačanja međusobnog povjerenja, preko popravljanja rodbinskih i komšijskih odnosa, brige za siromašne, nemoćne pa sve do masovnih društvenih događaja. Formalno mubarek dani bajrama počinju klanjanjem zajedničkog namaz", izjavio je.



Maksumić nastavlja i kaže kako je sasvim ljudski i sasvim je normalna ljudska težnja da upravo odatle, iz naših džamija s naših musala i mjesta obavljanja namaza svaki vjernik u atmosferi zajedništva i vjerom nadahnute optimističnosti ponese i pronese sa sobom to dostojanstvo i taj ponos.



"Islamska zajednica već više od dvije decenije suočena je sa problemom pomanjkanja prostora u kojima bi na željeni način mogla organizirati klanjanje Bajram-namaza. Gradske džamije su u kategoriji nacionalnih spomenika i kao takve su i obnavljane nakon agresije. Priliv stanovništva u Mostar, pogotovo nakon rata, sobom je donio i pojavu da su one tokom klanjanja bajram-namaza pretijesne i da ta činjenica već godinama Islamskoj zajednici otežava organiziranje ovog vjerskog obreda", kazao je Maksumić.



Na tim osnovama, nastravlja efendija Maksumić, i razvijana je ideja gradnje zgrade Islamskog kulturnog centra na lokalitetu nekadašnjeg Lakišića harema.



"S tim u vezi Islamska zajednica je poštujući zakonske okvire od nadležnih društveno-političkih struktura i gradske administracije i zatražila pomoć jer i jedni i drugi i društveno političke strukture i gradska administracija morali bi biti u službi građana, morali bi biti od onih koji olakšavaju civilizacijske tokove. Međutim, na očigled cijele bosanskohercegovačke javnosti, naš najplemenitiji zahtjev da dostojanstveno na nekadašnjem vakufu, sami sebi izgradimo reprezentativan prostor u kojem ćemo moći osjećati i ponos i dostojanstvo, na najgrublji način je odbijen, šutnjom i ignoriranjem. Naše neodustajanje od tog prostora gradske su vlasti početkom godine odlukom da se, tamo, na tom prostoru formira parking prostor zapravo izvrgnule ponižavanju i ismijavanju. Naša reakcija da ramazanski bajram klanjamo upravo tamo bila je više već iznuđena kako bismo odbranili svoja prava i dostojanstvo Islamske zajednice i kako bi poslali jasnu poruku da od tog prostora nikada nećemo odustati", zaključio je glavni imam Dino ef. Maksumić.



Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a HNK, kaže nam da u ovakvim situacijama policija samo tehnički provodi odluke i saglasnosti "civilnih vlasti". "Ako oni odobre održavanje nekog skupa, mi to obezbjeđujemo", kratko je kazao Marić.



Kako je Gradska uprava na kolektivnom godišnjem odmoru na naše upite zadnjih dana niko nije odgovorio, a objašnjenje se obično krije u odluci kolegija Gradske uprave iz 2014. godine da se javna okupljanja u Mostaru mogu odvijati samo na Kantarevcu i u Sjevernom logoru. U islamskoj zajednici su takav odgovor prošlog bajrama primili kao uvredu i izjednačavanje vjernika i demonstranta.



Centralna bajramska svečanost za Mostar i ovog bajrama održat će se u u Sjevernom logoru, na neuglednom malonogometnom igralištu.



