Prije sinoćnjeg okupljana na trgu Krajine u Banjaluci, gdje se građani okupljaju već 146 dana kako bi saznali istinu o ubistvu Davida Dragičevića, na desetine puta je puštena izjava predsjednika RS Milorada Dodika o tome kako komentariše Davorovu izjavu da mu je ugašena slavska svijeća i gdje govori da Davor ima još jednog sina iz prvog braka.

Davor je sinoć istakao da je tačno pet mjeseci kako su mu ubili dušu, zatrli ognjište, kako su počeli Davida mučiti i silovati.



– Živ je bio. Vi inspektori koji ste radili znali ste da je živ, gdje ste ga tražili? Da je vaše dijete, podigli bi helikoptere kao za pjevačicu. Da li je David manje vrijedan zato što je dijete konobara – zagrmio je Davor.



On je rekao da je predsjednik javno rekao da neće rasvijetliti ubistvo. Davor je poručio da ce 5. oktobra reći imena naručioca i ubica Davida Dragicevica.



– Nećete se više igrati sa mnom ni sa kostima mog Đakca. Ne bude li riješeno ubistvo izbora nece biti. Policija će krenuti na nas, pa nek krene. Ovdje će biti narod na Davidovom trgu – istakao je Davor.



Pozvao je građane koji mogu da u ponedjeljak u 14.30 dođu do tužilastva i da vide “što im dajemo platu”.



– Od prvog momenta ste sve slagali. Pet mjeseci vas molimo da nam kažete istinu. Čija su imena važnija od Republike Srpske. Čime smo to zaslužio, čime je moje dijete zaslužilo smrt – rekao je Davor.



Jos jednom je istakao da neće biti izbora, pa makar i sam ostao na trgu, na šta su prisutni poručili da neće ostati sam.



– Prepali ste se za pare, firme, lokale. Ništa vam nije sveto. Ubili ste najsvetije što sam imao. Nećete se izvući, uništić vas – istakao je Davor.



– Čitav život boj se ovna ili govna. Pukovnik ili pokojnik – rekao je na kraju Davor.



Okupljeni su rekki da ovo nije rijaliti i da oni na trgi neće rješavati slučaj.



Istakli su da su podrška u borbi za istinu. Zahvalili su se i ekipi iz Jajca koja je došla.



Večerašnje okupljanje završeno je čitanjem pisama podrške, recitovanjem Davidovih pjesama.



Ponovo su puštali Dodikove izjave što je naišlo na veliko negodovanje građana. Jedna žena je u suzama ispričala da joj je David došao u san i zagrlio je čvrsto, te joj rekao: “Nemojte plakati i sikirati se, biće sve u redu”.



– Ja ga nisam poznavala, a bio je prijatelj mog sina – rekla je ona.



Davor je rekao da će uskoro upaliti svijeću i otići na grob sina, a da će oni onda vidjeti šta će biti.



