Nakon toplog ljeta širom Evrope, vrućine će se nastaviti i tokom jeseni, tvrde meteorolozi iz AccuWeathera koji je objavio prognozu za jesen na Starom kontinentu. Bosnu i Hercegovinu, kao i zemlje regiona, očekuje topla jesen sa kombinacijom oluja i kiše, slično vrijeme kao što preovladava tokom aktuelnog ljeta.

Foto: Agencije

Toplo i suho vrijeme će se zadržati u Skandinaviji, zbog čega i dalje prijeti opasnost od požara. Što se tiče predjela od Italije pre Grčkoj, tu se očekuje promjena vremena, odnosno vlažno i olujno vrijeme.



Konstano toplo vrijeme je dominiralo zapadnim dijelom Evrope tokom ljeta, a iako će temperatura pasti do oktobra, ona će ipak biti znatno iznad uobičajene u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj. Što se tiče Velike Britanije, očekuje se u prosjeku veća temperatura od uobičajene za 1 do 3 Celzijusova stepena.



Slična ili veća razlika u odnosu na uobičajene temperature očekuje se u Francuskoj, Holandiji i Njemačkoj.



Primijetan pad u temperaturi očekuje se u novembru jer će kiša postati češća od Velike Britanije, preko Francuske pa do zapadnog dijela Njemačke. Kasni dolazak kišne sezone će značiti kraj toplog vremena i okončati sušu koja je vladala posljednjih mjeseci. Najviše kiše će pasti u zapadnom dijelu Republike Irske, u Sjevernoj Irskoj i zapadnom dijelu Škotske. Kompletna Velika Britanija će u novembru zabilježiti korisne kišne padavine.



Kiša će u novembru padati u paritu, Briselu i Kelnu, a nešto dalje južno i istočno će kišne padavine biti nekonzistentne, ali blizu ili nešto manje od uobičajenih. To se odnosi na Lyon u Francuskoj te Stuttgart i Belrin u Njemačkoj.



Kiša se očekuje u oktobru i novembru u Italiji te zapadnom dijelu Balkana, a potom će zahvatiti Grčku gdje postoji opasnost od poplava. Uprkos svemu, septembar će biti topliji od prosjeka.



Ovo ljeto je jedno od najgorih u posljednjih nekoliko desetljeća za Skandinaviju kada je riječ u suši. Zabilježeni su brojni požari, a najgore je bilo u Švedskoj. Suša i toplo vrijeme se očekuju i tokom većeg dijela jeseni. Značajnijih kišnih padavina neće biti, tako da se ne očekuje da smanje rizik od požara.



Do oktobra i novembra će temperature pasti, ali će i dalje postojati rizik od požara.



Snijega će biti manje nego inače tokom novembra u Oslu, kao i u Štokholmu te Helsinkiju.



Portugal i Francuska bi mogli biti zahvaćeni olujnim vremenom jer se od septembra do novembra očekuju snažni vjetrovi koji mogu nanijeti štetu.



U istočnom dijelu Evrope će se ljeto duže zadržati, a temperature iznad uobičajenih će se bilježiti u baltičkim državama, istočnom Balkanu i Ukrajini.



Suša prijeti Ukrajini, Moldaviji, Rumuniji i Bjelorusiji gdje će se visoke ljetne temperature zadržati i tokom jeseni. Kiše će biti malo čak i u novembru.



(Klix.ba)