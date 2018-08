I ove godine u subotu 18. avgusta je iz njemačkog Erfureta i austrijskog Graca krenula neobična utrka: Autostopom do Bosne. Više od 100 učesnika takmiči se ko će prije stići od Erfurta do odredišta pored Sarajeva.

Ilustracija / 24sata.info

List Kolner Stadt-Anzeiger piše: "Oko 100 autostopera učestvuje u ovogodišnjem takmičenju koje je počelo ove subote u Erfurtu. 50 takmičara zaputilo se iz ovog njemačkog grada u Bosnu, a ostalih 50 kreće iz austrijskog Graca. Ovo je izjavio Felix Kosters iz organizacije 'Tramprennen per Anhalter um die Wette'.



Pravilo je da niko na put ne kreće sam, već u paru: muško i žensko. Svaki tim dobije zadanu rutu po kojoj u roku od dvije sedmice i u šest etapa od Erfurta odnosno Graca moraju stići do odredišta u BiH.



Bodove svaki tim dobija po okončanju jedne etape. Kada 31. avgusta svi stignu na odredište - a to je planinsko jezero udaljeno 60 kilometara od Sarajeva, bit će proglašeni pobjednici.



Od donacija se želi pomoći "Sea-Watch" koja spašava izbjeglice iz Sredozemnog mora.



'Nagrada nije utoliko u fokusu. Mnogima je važniji da preskoče i prevaziđu sopstvene ograde i granice', kaže Felix Kosters i dodaje: 'Vožnjom autostopom upoznajete lokalne stanovnike i saznajete šta ih pokreće u duši'.



Učesnici dolaze ne samo iz cijele Njemačke i Austrije. Tu si i ljudi iz Rumunije i Engleske, ali i Kolumbijci i Kanađani - to je po riječima 23-godišnjeg Kostersa "sjajna mješavina"



Za većinu učesnika najvažniji je humanitarni angažman koji je sastavni dio utrke. Timovi traže sponzore. Novcem od donacija pomažu se socijalni projekti. Ove godine sredstva idu civilnom spasilačkom društvo Sea-Watch, koje se bavi spašavanjem izbjeglica iz Sredozemnog mora.



(DW)