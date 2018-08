U Gradačcu je danas obilježena prva godišnjica izgradnje spomen obilježja borcima Armije RBiH "Ljiljan".

Foto: 24sata.info

Federalni premijer Fadil Novalić je naglasio kako je „Ljiljan“ simbol bosanskih kraljeva, motiv na stećcima, simbol borbe Gradaščevića, simbol borbe za dom i domovinu.



Njegov govor prenosimo u nastavku:



- Čast mi je biti danas ovdje i to u dvostrukoj ulozi: premijera Federacije BiH, ali i pripadnika 107 Viteške brigade Armije Bosne i Hercegovine.



Čast mi je što je upravo u mom rodnom Gradačcu izgrađen spomenik svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.



Posebno mi je drago što su u njegovoj izgradnji učestvovali brojni privrednici sa ovog područja. Dokaz je to da poslije rata mi ljudi koji se bavimo biznisom nismo zaboravili mukotrpan put do nezavisnosti ove države i da znamo ko je zaslužan za to da naša Bosna i Hercegovina danas postoji.



Ipak, sjećaju li se danas svi zašto su danas tu gdje jesu i zašto se danas mogu u miru baviti svojim poslom?



Pitanje nekadašnjih pripadnika Armije i njihovog današnjeg statusa odavno nije bilo toliko aktuelno. Vlada kojoj sam na čelu, upustila se u jedan zahtjevan proces regulisanja njihovih prava. Pitanje je kompleksno i trebalo nam je vremena da pronađemo sistemsko rješenje statusa boraca.

Računali smo na široku podršku – dobili jeftino politikanstvo.



Poštovati naše borce znači zalagati se za njihova prava, a ne koristiti za potrebe političke kampanje. Spomenici i sjećanje trebaju, ali treba i briga države o nekadašnjim pripadnicima Armije.



Govorim o stvarnoj brizi, a ne pokušajima da se njihove probleme koristi i zloupotrebljava. Posljednjih nekoliko sedmica takvim zloupotrebama i manipulacijama svjedočim gotovo svakodnevno.



Znam da borci znaju odvojiti lažne od pravih prijatelja, ipak žalosno je da tih lažnih ima baš toliko, i to najčešće među onima koji su rat gledali samo na televiziji.



Želim da ovu današnju svečanost iskoristim da pozovem sve moje i partnere i protivnike da se bar kad su u pitanju ljudi koji su nam donijeli slobodu suzdržimo od nepotrebne politike i nepotrebnih rasprava.



Šehidima smo poklonili ovaj spomenik. Demobilisanim borcima hajdemo vratiti njihovo dostojanstvo i osigurati miran i pravedan život. Svi su nas oni zadužili.



