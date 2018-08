Migrantska kriza u BiH otvorila je niz krupnih pitanja i dilema, kako iz sigurnosne sfere, koja se tiče kontrole i zaštite državne granice, tako i iz oblasti etičnosti i morala svih nas.

Kako se odnosimo prema migrantima, beskućnicima i nevoljnicima, s koliko empatije, razumijevanja i solidarnosti doživljavamo te mlade ljude koji su se uputili ka Evropi, ka obećanom raju.



Ne treba zaboraviti



Osim Bihaća i Krajine, gdje problem s migrantima traje već mjesecima, novo žarište su područja Bijeljine i Zvornika. U protekla dva mjeseca migranti preko Drine stižu u ove krajeve, a baš kao i u Krajini, nadležni se nisu ponajbolje snašli.



Bijeljinski gradonačelnik Mićo Mićić zato je sugrađanima poručio da “migrantima treba pomoći na njihovom putu ka Evropi i da ne treba zaboraviti nevolje kroz koje je narod u BiH prošao samo prije nešto više od dvadesetak godina”.



Od početka godine do danas policija je na teritoriji Bijeljine pronašla više od 800 ilegalnih migranata, od kojih u prvih šest mjeseci 44, a samo u julu čak 446, potvrdio je načelnik Policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić.



On je istakao da je priljev migranata intenziviran te da ih je za samo 15 dana u avgustu pronađeno više od 300.



Na putu ka Zapadu koriste sve moguće, ponekad nemoguće načine. Na Drini su otkrivani dječiji gumeni čamci kojim su pokušali prijeći rijeku i improvizirana “plovila” od boca za vodu.



- Ovo jasno ukazuje na veliki porast broja migranata, ali i pritisak na granicu koju pokriva Policijska uprava Bijeljina - kaže Ćosić i dodaje da migrante, nakon pronalaska i dokumentiranja okolnosti pronalaska, predaju Službi za poslove sa strancima Terenskog ureda Bijeljina i Graničnoj policiji BiH.



Najčešće se migranti nalaze u naseljenim pograničnim mjestima duž pojasa prema Srbiji i Hrvatskoj, a riječ je, kaže Ćosić, o muškarcima životne dobi između 20 i 30 godina, uglavnom iz Pakistana.



Za sada, ističe Ćosić, nije bilo problema.



On smatra da je osnovni problem loša pokrivenost granice zbog nedovoljnog broja policijskih službenika Granične policije BiH, pa je, kaže, PU Bijeljina angažirala 12 policajaca koji pružaju podršku graničarima u kontroli granice.



Vodena linija



- Svakodnevno tamo imamo 12 policijskih službenika. U pripravnosti nam je i Jedinica za podršku u slučaju nemira ili krupnijih događanja. Naši policajci istovremeno nisu na ulicama, nego moraju raditi poslove pogranične policije - kaže Ćosić.



Migranti do naše zemlje stižu iz Srbije, preko nepristupačnog terena, koriste puteve i prolaze koje ne pokriva policija.



Samo na području Bijeljine, gdje se kontrolira oko 80 kilometara granične vodene linije, postoji četrdesetak prijelaza koje koriste.



Prijavljeno 25 krijumčara



Od početka godine evidentirana su 22 izvještaja za krivična djela krijumčarenja protiv 25 osoba koje su prevozile 91 migranta.



