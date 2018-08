U Bosni i Hercegovini sutra prijepodne će preovladavati sunčano s malom do umjerenom oblačnosti.

Ilustracija / 24sata.info

U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni bit će magle i niske naoblake koja se duže može zadržati u centralnim i istočnim područjima. Usljed razvoja konvektivne oblačnosti u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući u većem dijelu BiH. Puhat će slab vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18, na jugu zemlje od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna većinom između 26 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.



U Sarajevu će u jutarnjim satima biti pretežno oblačno vrijeme. Veći dio dana se očekuje sunčano s umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.



Danas je u Bosni i Hercegovini prijepodne većinom bilo sunčano. Po kotlinama u Bosni u jutarnjim satima je bilo magle i niske naoblake koja se duže zadržala u centralnim i istočnim područjima. Od sredine dana u većem dijelu zemlje su registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan-sedlo 22, Sarajevo 26, Livno i Sokolac 27, Srebrenica 28, Bihać i Bugojno 29, Doboj, Gradačac i Tuzla 30, Banja Luka, Prijedor i Sanski Most 31, Bijeljina, Brčko i Trebinje 32 i Mostar 33, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)