Od sredine dana prema večernjim satima usljed razvoja konvektivne oblačnosti u većem dijelu Bosne i Hercegovine su izgledni lokalni pljuskovi i grmljavina.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.



Temperature zraka u 11.00 sati: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan-sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Livno, Sokolac i Srebrenica 24, Bihać 25, Sanski Most i Tuzla 26, Banja Luka i Gradačac 27, Brčko 28, Trebinje 30 i Mostar 31, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)