Kraljevski grad Bobovac privlači sve veći broj turista, broj registriranih u sezoni koja traje od 15. maja do 1. decembra prelazi 10.000, a posjećuju ga gosti iz cijele Bosne i Hercegovine i turisti iz cijelog svijeta.

Foto: FENA

U ljepoti Bobovca i netaknutnoj prirodi do njega uživali su turisti iz Tanzanije, Katara, Turske, Njemačke, Malezije, Kine, Japana, Poljske, Češke, Francuske te brojni iz država regiona.



Iz vareškog turističkog centra Admir Čizmo Feni je kazao da su najbrojniji Francuzi, koji dolaze po nekoliko puta godišnje.



- Francuzi imaju dobar vodič za BiH u koji su uvršteni Bobovac i Kraljeva Sutjeska. Oni dolaze s kamp prilikolicama. Mi ne nudimo kampovanje, ali imamo jedno izletište na koje se oni parkiraju - istakao je Čizmo.



Naveo je da sve to za trenutne kapacitete nije dovoljan broj posjeta, ali da se nadaju većem broju nakon što urade neke važne projekte kao što su putna infrastruktura jer iz oba pravca i Vareša i Kaknja vodi po pet kilometara makadamskog puta.



Taj put nije loš za putničke automobile, ali za autobuse jeste.



- Osim puta moramo poraditi na parkingu i stvaranju ambijenta oko kraljevskog grada - rekao je Čizmo te dodao da u blizini Bobovca ima nekoliko smještajnih kapaciteta, kao što su lovački, planinarski i ribarski dom, ali i nekoliko seoskih domaćinstava.



Tu gosti mogu spavati, ali Čizmo navodi da turisti koji borave više dana na ovom području uglavnom spavaju u Kaknju ili u Varešu.



- Kafić i prodavnica nam fale, tako da oni koji se odluče doći u posjetu Bobovcu trebaju ponijeti sa sobom sve što im treba, a dok ne riješimo taj problem napravili smo hladnjak u kojem se posjetioci mogu odmarati - dodao je Čizmo.



Najavio je da je već izvjesno da će Bobovac uskoro dobiti turističku i saobraćajnu signalizaciju, iz pravca Kaknja i Vareša. Biciklistička staza je dobra iz oba pravca, dok je planinarska samo iz pravca Vareša, preko Peruna i Borovice. Radi se na tome da sve budu uređene.



Podsjeća da je u toku sezone, od 10.00 do 17.00 sati na raspolaganju turistički vozač za obilazak Bobovca.



Pozvao je nadležne da posjetu Bobovcu uvrste u školske programe.



Bobovac je sastavni dio vareškog kulturnog naslijeđa koji je imao ključnu ulogu u historiji bosanskog kraljevstva i kraljevske dinastije Kotromanića. Prvi put se u historijskim izvorima spominje sredinom 14. stoljeća.



Padom bosanskog kraljevstva pod osmansku okupaciju izgubio je značaj kao utvrđeni grad. Sada je kao kraljevski grad srednjovjekovne bosanske države zaštićeni nacionalni spomenik.



Bobovac je bio i kraljevsko grobno mjesto na kojem su pokopani kraljevi: Ostoja, Tvrtko II i Stjepan Tomaš. Grobna kapela je djelimično obnovljena i danas odaje počast bosanskoj kraljevskoj porodici.





(FENA)