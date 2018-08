Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da pripadnici policija Federacije BiH neće biti raspoređeni u RS koja ima teritorijalni integritet, policijske snage, Ustav, zakone i Sporazum o saradnji policijskih agencija.

"Svaki pokušaj da i jedan pripadnik policije FBiH uđe u Republiku Srpsku, bez saglasnosti Vlade i Policije Republike Srpske, biće spriječen silom i to niko ne treba da pokušava", poručio je predsjednik Srpske.



On je istakao da se relevantni dokazi mogu naći u BiH, jer Republika Srpska ima pravo na unutrašnja pitanja i poslove.



"To što postoji Granična policija BiH na teritoriji Republike Srpske ne znači da mogu da raspolažu teritorijom. Veoma jasno želim da kažem da ukoliko FBiH pošalje svoje policajce u RS, a bez saglasnosti naše Vlade biće spriječeno i smatraćemo to aktom napada i agresijom na Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.



On je pozvao ljude u FBiH da to ne čine.



"Imamo zajednički problem u vezi sa migrantima i to moramo zajednički rješavati, ali ne na način da se nešto zloupotrebljava. Svaka vrsta opravdanja takve stvari i događaja je van Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma i kreirana je da se devalvira uloga i značaj Republike Srpske", naveo je Dodik, javlja Srna.



On je poručio da će kao predsjednik RS biti odlučan da odbrani RS, pa i od nasrtaja kakvi se planiraju.



"Ne mogu da vjerujem da postoje neki koji su spremni da ovo opravdavaju pričom kako se navodno smanjuje broj migranata, a onda istog dana traže povećanu intervenciju snaga FBiH", rekao je Dodik.



On je napomenuo da RS želi mir i saradnju i da svako poštuje svoje nadležnosti.



"Svaki pokušaj organizovanog ulaska pripadnika policije FBiH biće silom spriječen", zaključio je predsjednik Srpske.



