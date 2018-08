Povodom odluke Skupštine RS da poništi i van snage stavi Izvještaj o Srebrenici iz 2014. godine, te negira pred međunarodnim sudovima utvrđeni genocid, prenosimo posljednje obraćanje predsjednika Mešunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju žrtvama genocida u Srebrenici. Govor kojeg prenosimo u nastavku Carmel Agius održao je 11. jula prošle godine, a posebnu oruku uputio je negatorima genocida.

Tokom svog obraćanja, predsjednik Agius, kao jedan od glavnih govornika, podsjetio je na presudnu ulogu koju je MKSJ imao u utvrđivanju toga da zločini počinjeni u Srebrenici u julu 1995. predstavljaju genocid, tokom kojeg su na hiljade bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno ubijeni i bačeni u masovne grobnice. Napomenuo je da je Međunarodni sud pravde potvrdio zaključak Međunarodnog suda da ti zločini predstavljaju djelo genocida. On je naglasio da su ove presude potkrijepljene najvećim projektom identifikacije putem DNK u istoriji, koji je pružio “dokaze bez presedana o pokolju u Srebrenici i obližnjim mjestima”.



“Uprkos svemu tome, kao što ste jutros imali prilike da čujete, previše je onih koji i dalje poriču prave razmjere onoga što je zadesilo ovo stanovništvo u julu 1995”, rekao je Agius, koji je nakon toga prenio tri poruke: onima koji poriču da je izvršen genocid, žrtvama i članovima njihovih porodica i vođama zemlje.



Obraćajući se poricateljima, predsjednik Agius je upozorio da “poricanje ili iskrivljavanje istorije predstavlja namjerni napad na istinu”. Predsjednik Agius je dodao da je genocid u Srebrenici “toliko dobro dokumentovan, utvrđen od strane dva međunarodna suda UN-a, uključujući Međunarodni sud pravde, i potkrijepljen naučnim dokazima, do najsitnijih detalja. Dragi revizionisti, poricatelji, vi pravu prirodu tog genocida nikada nećete uspjeti da sakrijete. Vaša djeca, vaši unuci, jednog dana će shvatiti da istinu o onome što se dogodilo ne mogu naći u svojim domovima, gdje je ona iskrivljena, već izvan njih, gdje im je dostupna kao na dlanu”.







U svojoj poruci žrtvama i članovima njihovih porodica predsjednik Agius je rekao: “Istorija i vrijeme, kao i međunarodna zajednica, na vašoj su strani uz istinu. Međutim, i na vama je zadatak da se zalažete za pomirenje kada se ukaže prilika i zakopate mržnju koja i možda i dalje katkad zna da vas obuzme”.



Predsjednik Agius se nakon toga obratio vođama Bosne i Hercegovine, i podsjetio ih da je “budućnost ove zemlje, koja je već i previše propatila, u vašim rukama. Vi ste izabrani da osigurate mir i napredak, vi ste odgovorni za to da se skupa ide naprijed”.



Predsjednik Agius je zaključio svoje obraćanje rekavši: “Smatram i uvjeren sam da stojimo na zemlji koja je sveta i tu obilježavamo jedan mračan događaj u istoriji ovog naroda, u istoriji svijeta. Ono što se dogodilo u Srebrenici i njenoj okolini u julu 1995. ne smije biti razlog za vječnu diobu. Umjesto toga, istina mora biti katalizator koji će ujediniti narod Bosne i Hercegovine oko zajedničkog cilja pomirenja. To nije lako, ali uz dobru volju i odlučnost, znam da zajedno možete ostvariti taj cilj”.





