Vlada Federacije BiH je, na temelju Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportašima, sportskim radnicima i sportskim udrugama iz FBiH za vrhunske sportske rezultate, usvojila 25 odluka o novčanim nagradama sportašima, trenerima, klubovima i sportskim organizacijama, u ukupnom iznosu od 269.750 maraka.

Džudo savezu FBiH je, za osvajanje trećeg mjesta na Europskom džudo prvenstvu za seniorke U-23 u Podgorici Aleksandre Samardžić, dodijeljeno 10.000 KM, a njezinu treneru Arijani Jahi 5.000 KM, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Taekwondo klub Novi Grad iz Sarajeva je za osvajanje trećeg mjesta Nedžada Husića na Europskom prvenstvu za juniore i njegovog trenera Harisa Husića nagrađen sa 3.250 KM. Tom klubu pripalo je i 7.000 KM za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u taekwondou za sezonu 2017./2018., te još 5.000 KM Nedžadu Husiću za osvojenu brončanu medalju u kategoriji do 63 kg na Svjetskom prvenstvu za juniore u Tunisu, a 2.500 KM treneru Harisu Husiću. Iznos od 2.500 KM dodijeljen je i za prvo mjesto koje je na Prvenstvu BiH Nedžad Husić osvojio u kategoriji seniora do 63 kg.



Boksačkom savezu FBiH dodijeljene su nagrade od po 2.500 KM (ukupno 20.000 KM) za osvajanje titule prvaka BiH u boksu za seniore za 2018. godinu (Emir Šenderović - BK Vogošća, Ivan Blažević - BK Mostar, Zahir Hodžić - Klub borilačkih vještina Univerzum, Haris Mešanović - BK Novi Grad, Adem Fetahović - BK Ilidža, Mehmed Dedović - BK Ilidža, Džemal Bošnjak - BK Ilidža i Elvir Šendro - BK Mostar).



Nagrade u istim iznosima dodijeljene su i za osvajanje titule prvakinja BiH u boksu za seniorke za 2018. godinu Jasni Kuranović (BK Gornja Tuzla), Amini Goletić (BK Živinice), Nedžmi Piljević (BK Ilidža), Selmi Baltić (BK Vogošća), Katarini Vištici (BK Ljubuški), Jasmini Merdić (Klub borilačkih sportova Titanium), Samri Musić (BK Živinice) i Alani Muštović (BK Mostar).



Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude dodijeljeno je 15.000 KM za osvajanje naslova prvakinja Premijer lige BiH za sezonu 2017./2018.



Klizačko-rolerskom klubu The One iz Sarajeva je, za ostvareni državni rekord reprezentativca Edinu Brankoviću u disciplini brzog klizanja na kratke staze na 500 m na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, pripala nagrada od 3.000 KM, a treneru Peteru Gyselu 1.500 KM.



Klub brdskog biciklizma Puls iz Vogošće je, za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj kategoriji za sezonu 2017./2018., nagrađen sa 7.000 KM.



Za A olimpijske norme za ovogodišnje ZOI u Pyeong Changu, koje su ostvarili Elvedina Muzeferija, Emir Lokmić i Igor Laikert, Olimpijskom komitetu BiH je dodijeljeno tri puta po 5.000 KM.



Paraolimpijskom komitetu BiH je za ostvarenu A paraolimpijsku normu sportašici Ilmi Kazazić u alpskom skijanju za Zimske paraolimpijske igre Pyeong Changu pripalo 5.000 KM.



Nagrada od 7.000 KM dodijeljena je Stolnoteniskom klubu Mostar za osvajanje Premijer lige BiH u senorskoj konkurenciji (muškarci) za sezonu 2017./2018. godina.



Stonoteniskom klubu Spin 2012 iz Sarajeva za osvajanje naslova državnog prvaka seniorke Emine Hadžiahmetović u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2017./2018. dodijeljeno je 2.500 KM. Tom klubu pripalo je i 7.000 KM za osvajanje Premijer lige BiH u stolnom tenisu u seniorskoj konkurenciji (žene).



Iznos od 2.500 KM dodijeljen je Streljačkom klubu Sarajevo za osvajanje naslova državnog seniorskog prvaka Nedžada Fazlije u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2017./2018. Tom klubu je dodijeljeno i 7.000 KM za osvajanje Prvenstva BiH.



Za naslov pojedinačnog državnog prvaka u streljaštvu za seniorke, koji je osvojila članica Streljačkog kluba Zenica iz Zenice Emma Imširević, dodijeljeno je 2.500 KM.



Nagrada u istom iznosu dodijeljena je i Taekwondo klubu Poskok iz Posušja za osvajanje prvenstva BiH Mihaele Senjak u kategoriji seniorki.



Univerzitetskom karate klubu Bosna iz Sarajeva je, za osvojenu zlatnu medalju na 45. Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U-21 u Rusiji, dodijeljeno ukupno 30.000 KM (reprezentativki Mirnesi Bektaš 20.000 KM i njenom treneru Suadu Ćupini 10.000 KM).



Univerzitetskom sportskom džudo klubu Nippon iz Sarajeva, za srebrnu medalju reprezentativke Larise Cerić na Europskom prvenstvu za seniorke u Tel Avivu 2018. godine, dodijeljena je nagrada od 15.000 KM, a njezinu treneru Branislavu Crnogorcu 7.500 KM.



S 20.000 KM nagrađen je reprezentativac i član Sveučilišnog karate kluba Neretva iz Mostara Ivan Klepić za osvojenu zlatnu medalju u seniorskoj kategoriji na Europskom prvenstvu u Novom Sadu, a trener Miroslav Klepić s 10.000 KM. Taj karate klub je nagrađen i sa 10.000 KM za osvojenu brončanu medalju Ivone Ćavar u seniorskoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u Novom Sadu, a njezin trener Miroslav Klepić dobio je 5.000 KM.



Gradskom klubu vodenih sportova iz Sarajeva je, za ostvareni državni rekord Lamije Medošević u plivanju u disciplini 100 metara mješovitim stilom na Europskom prvenstvu u plivanju u Danskoj, dodijeljeno 3.000 KM i još 1.500 KM treneru Igoru Bilasu.



Ženskom nogometnom klubu SFK 2000 Sarajevo je, za osvajanje titule prvakinja BiH u sezoni 2017./2018. godina, dodijeljeno 15.000 KM.





