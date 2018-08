Izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine nastao je kao rezultat zahtjeva Evropskog suda za ljudska prava. Kada je to objavljeno, sjećam se da me Dragan Mikerević pitao šta oni trebaju uraditi. Nas smo dvojica imali odličnu saradnju i nije bilo neobično da jedan drugoga pitamo za savjete. Rekao sam mu da bih prvo pročitao šta traži ECHR i odgovorio u skladu s tim. Nekoliko sedmica kasnije, Dragan Čavić i on predali su Izvještaj. Uz njega je priloženo oko 50.000 dokumenata - izjavio je za "Dnevni avaz" nekadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika Donald Hayes.

Donald Hayes / 24sata.info

Iz sveg tog materijala jasno se vidjelo da je genocid u Srebrenici bio proveden, sistematičan i organiziran. Iza njega su stajale vlasti bosanskih Srba, ali i Srbije. Iz Beograda je stigla masa dokumenata koja je to dokazivala, dodaje Hayes.



U razgovoru za „Avaz" on se prisjeća da „nijedan od političkih lidera bosanskih Srba, uključujući Dodika, nije bio protiv izrade izvještaja niti onoga što je u njemu napisano".



- Znam odlično Dodika. On je uvijek jasno i vrlo glasno govorio kada je protiv nečega. Ovog puta nije ni zucnuo - prisjeća se Hayes.



Osvrćući se na zaključak NSRS da se formira nova komisija, on je upitao koja je svrha.



- Dokaza je toliko da se naprosto ne može negirati da je genocid u Srebrenici počinjen. Svaka riječ koja je napisana u Izvještaju iz 2004. potkrijepljena je desetinama dokaza. Možete vi praviti stotine komisija, ali činjenice nećete promijeniti. Niti izbrisati.



Sjećam se da sam u to vrijeme bio na jednoj od otkrivenih masovnih grobnica. Bila je puna muškaraca iz Srebrenice. Svaki od njih imao je svezane ruke na leđima i bio je likvidiran metkom u potiljak. Srbi se jesu trudili da sakriju tragove zločina, ali su to uradili tako da su tijela iz jedne masovne grobnice prenosili u drugu i slagali kako su bila posložena u prethodnoj grobnici. A mnogi na kraju nisu ni krili svoja saznanja o zločinu i čak su i meni pričali šta znaju - priča Hayes.



Upitan da li je on, OHR ili neko iz međunarodne zajednice vršio pritisak ili utjecao na tekst izvještaja, Hayes kaže da nije.



- Da jeste, ne bih imao pitanja političara iz RS kako se taj izvještaj treba uraditi. Da je neko vršio pritisak na njih, rekao bi im šta moraju napisati. Budući da niko nije rekao, oni su onda pitali one za koje su smatrali da im savjetom mogu pomoći. Moj jedini savjet bio je da se Izvještaj uradi u skladu s onim što je Sud zatražio - kaže Hayes.





(FENA)