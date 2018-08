Međunarodni sud u Haagu planira da u decembru ove godine izrekne pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, rečeno je danas na raspravi o stanju u postupku, javio je BIRN - Justice Report.

Radovan Karadžić / 24sata.info

Prvostepenom presudom Haškog tribunala, na koju su žalbe uložile i odbrana i haški tužioci, Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Prvostepeno vijeće oslobodilo je Karadžića optužbe za genocid u još sedam bosanskohercegovačkih opština.



Karadžić je žalbom zatražio da prvostepena presuda bude poništena zbog proceduralnih grešaka i pogrešno utvrđenih činjenica te da mu bude suđeno ponovo. Tužioci su u svojoj žalbi zatražili da Karadžić bude osuđen i za genocid 1992. godine i da mu kazna bude pooštrena na doživotni zatvor.



Karadžićev branilac Peter Robinson pitao je na današnjoj statusnoj konferenciji sudiju Theodora Merona može li dati više informacija o terminu izricanja pravosnažne presude, ali je sudija Meron odgovorio da je plan da to bude u decembru ove godine “okviran”.



Karadžić je danas u sudnici rekao da se “osjeća dobro” jer mu je “zdravstveno stanje znatno bolje, posebno u vezi kičme”.



Zahvalio je sudiji Meronu što mu je omogućeno da dobije laptop zbog čega ne mora više stalno da bude “u neprirodnom položaju” za desktop računarom.



Sudija Meron najavio je i da će uskoro biti usvojen Karadžićev zahtjev da se pritvorenicima omogući da s porodicama komuniciraju preko Skypea, a Karadžić mu je i za to zahvalio.



Po riječima sudije Merona, uskoro će biti riješen i problem dostavljanja “balkanskih specijaliteta” u pritvor u Scheveningenu izborom novog dobavljača koji je u toku.



Karadžić je ponovio da je “pitanje hrane problem” u pritvoru zato što “skoro niko ne jedne glavni obrok” zbog “kulturoloških razlika”, a “hrana bi trebalo da bude lijek”.



“Jedva čekamo da se riješi pitanje balkanske hrane”, kazao je Karadžić, dodajući da uprava pritvora za to ima volju i da “čini sve što treba da se mi osjećamo dobro”.



Karadžićev branilac Robinson u sudnici je, na kraju današnjeg zasjedanja, rekao da je “žalbeni postupak vođen pravično, bez obzira kakav će ishod biti”.



Robinson je rekao i da mu je “privilegija i čast” bila da savetuje i zastupa Karadžića tokom protekle decenije.



U pritvoru u Scheveningenu Karadžić je od 30. jula 2008. Prethodno je, 21. jula, bio uhapšen u Srbiji, čije su ga vlasti izručile u Haag. Prvu optužnicu protiv Karadžića, Haški tribunal je podigao u novembru 1995. godine.





(FENA)