Na sastanku v.d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerifa Isovića i njegovih saradnika s direktorom Misije USAID-a za BiH Peterom Duffyjem rezimirani su rezultati zajedničke saradnje i izvršene aktivnosti u Poreznoj upravi uz podršku USAID-a, saopćeno je iz te uprave.

Šerif Isović / 24sata.info

Prezentirani su najznačajniji rezultati rada Porezne uprave Federacije BiH i podaci koji potvrđuju uspješnu saradnju i kompleksnost informaciono-tehničkog sistema, za šta je zaslužna velika podrška USAID-a i njenih predstavnika.



Neki od procesa koji su unaprijeđeni uz podršku USAID-a su podrška primjeni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, uvođenje on line uvjerenja, odnosno omogućavanje pristupa svih građana informacijama o uplaćenim doprinosima, kvalitetnija priprema inspekcijskog nadzora te praćenje postupka inspekcijskog nadzora, nadogradnja on line sistema za praćenje priređivača igara na sreću, mogućnost utvrđivanja poreznih obveznika koji ne podnose porezne prijave, odnosno ne izvršavaju porezne obaveze.



Porezna uprava je zahvalila USAID-u za dosadašnju podršku i izrazila potrebu za produženjem saradnje i nastavkom podrške u cilju njenog efikasnijeg rada i unapređenja informaciono-tehničke nadogradnje za provođenje zakona koje primjenjuje Porezna uprava.



Istaknuto je da je putem sotverskih rješenja koje je donirao USAID, u organizacionim jedinicama porezne uprave do sada putem Jeidinsvenog sistema obrađeno 2.600.294 prijava/odjava, od čega je u 2017. godini obrađeno 465.023, u sistem Adrisa putem kojeg se prati postupak inspekcijskog nadzora uneseno je preko 40.804 predmeta, dok je pristup provjeri plaćenih doprinosa izvršen u 113.285 slučajeva.



Porezna uprava je naglasila da je podrška USAID-a data ne samo Poreznoj upravi nego i Bosni i Hercegovini u cjelini, odnosno svim njenim građanima čiji krajnji rezultat je veća naplata javnih prihoda i kvalitetniji život građana u svim segmentima života.



Dogovoren je nastavak saradnje na projektima koji će omogućiti nastavak aktivnosti na unapređenju rada Porezne uprave Federacije BiH i efikasnije provođenje poreznih reformi.





(FENA)