U Kantonalnoj bolnici Zenica zbog teškog oboljenja malarije bio je hospitaliziran Zavidovićanin Suvad Bečić (43), saznaje “Dnevni avaz”.

Kantonalna bolnica Zenica / 24sata.info

Osjećao se loše



Kako saznajemo, Bečić je radio na bušotinama u Africi, gdje je i obolio od ove zarazne bolesti. Po dolasku u BiH počeo se osjećati loše, nakon čega se javio u zeničku bolnicu, gdje je i zadržan zbog teškog oboljenja.



Prema riječima Ednana Drljevića, načelnika Odjela za infektivne bolesti zeničke bolnice, pacijent je bio kratko u bolnici, nakon čega je prebačen u Italiju.



- Pacijent je kod nas bio svega jedan dan. Radio je za italijansku firmu u Africi, na bušotinama, pa je osiguranje te firme zatražilo da liječenje nastavi tamo, najvjerovatnije u Udinama – pojašnjava Drljević.



Dodaje da upravo u Italiji imaju neophodne lijekove za liječenje ove bolesti, dok bi bila procedura da je ostao u njihovoj bolnici, jer bi trebalo vrijeme da naruče lijekove, a potom se čeka da dođu.



Drljević ističe da ovo nije usamljen slučaj te da su nedavno imali i pacijenta iz Tešnja koji je obolio od malarije, a da je u posljednje vrijeme povećan broj oboljelih od ove zarazne bolesti.



- Godišnje imamo do četiri ovakva slučaja. Raniji slučajevi koje smo imali nisu bili toliko teški, kao što je to slučaj kod ovog posljednjeg pacijenta. Radilo se o otpornoj malariji, koja je, inače, itekako komplikovana i može završiti kobno – govori Drljević.



Uspješno liječenje



Svi pacijenti koji su se javljali u zeničku bolnicu zbog malarije radili su u Africi, koja je, prema posljednjim podacima, područje gdje ima najviše oboljelih od malarije, a za njom slijede zemlje jugoistočne Azije.



Srećom, za sada nije bilo slučajeva s tragičnim ishodom, a u zeničkoj bolnici uspješno su izliječili sve pacijente koji su im se do sada javili s ovim oboljenjem.



Simptomi malarije



Malarija se obično prenosi ugrizom zaraženog komarca malaričara (Anopheles komarac). Simptomi se obično razvijaju deset dana do četiri sedmice nakon infekcije.



Kod nekih osoba simptomi ostaju nevidljivi i po nekoliko mjeseci. Neki malarijski paraziti mogu ući u tijelo, ali se ne razvijati. Uobičajeni simptomi malarije su snažna groznica, visoka temperatura, obilno znojenje, glavobolja, mučnina, povraćanje, proljev, anemija, bol u mišićima, konvulzije, koma, krvava stolica.



(Avaz)