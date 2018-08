Žrtve u BiH su od 1992. godine do danas pod stalnim pritiskom, pod stalnom paljbom iz Republike Srpske, u kojoj su se još u ratu negirali zločini, koji su kasnije dokazani u procesima pred Haškim tribunalom i na drugim sudovima, i to se nastavlja i danas - izjavio je Feni predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.

Arhiv / 24sata.info

Komentirajući jučerašnje odbacivanje izvještaja Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine u Narodnoj skupštini RS-a, Tahirović naglašava da to nije ništa novo, te da je cilj u potpunosti satanizirati žrtve, Bošnjake, ali i sve ostale.



- Nažalost, to je naša žrtva i s tim treba živjeti u narednom periodu. Treba ukazati na određene činjenice koje su faktički dokazane na određenim sudovima i naravno koje su dokazali sami eksperti, gdje je dokazana činjenica da je počinjen genocid u Srebrenici - kazao je Tahirović.



Ističe da genocid nije mogla počiniti grupa neorganiziranih ljudi te da je to "itekako sistemski odrađeno".



-Taj izvještaj koji je sačinila Komisija koju je imenovala Vlada RS-a 2004. bio je samo jedan pokušaj, jedan znak da postoji dobra volja kod nekih pojedinaca da to urade. Nažalost, ova snaga i struja koja postoji negira zločin kroz politiku i to se nastavlja u kontitunitetu i vjerovatno će trajati sve do momenta dok ne dođu ljudi koji će biti svjesni određenih činjenica i koji će ih konačno prihvatiti - kazao je Tahirović, uz stav da će vjerovatno za to trebati jedan duži period.



Udruženje žrtava i svjedoka genocida će, poručio je, ukazivati na činjenice koje su dokazane i pokušati ispraviti nepravdu koja se čini dalje u kontinuitetu prema žrtvama i genocidu u BiH i drugim ratnim zločinima.

(FENA)