Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je danas ordene proslavljenim slovenačkim reprezentativcima u košarci, braći Goranu i Zoranu Dragiću, koji vode porijeklo sa prostora RS.

Foto: 24sata.info

Goranu Dragiću uručen je Orden Njegoša prvog reda, a Zoranu Medalja zasluga za narod. Predsjednik RS čestitao je košarkašima na dosadašnjim uspjesima i poželio im puno uspjeha na budućim takmičenjima. Nakon uručenja i prijema Goran Dragić je rekao da je ovo lijepo priznanje i da je vrlo zadovoljan i srećan zbog odlikovanja, kao i da se uvijek, kada to može, vraća u RS, gdje žive njegovi baka i djed.



Govoreći o planovima za budućnost, on je naveo da ga u NBA čeka duga sezona i da mu je cilj da sa ekipom iz Miamija osvoji šampionski prsten.







Predsjednik RS odlikovao je braću Dragić povodom Vidovdana ove godine za priznati rad i zasluge u kulturnom, duhovnom, humanitarnom i sportskom razvoju. Goran Dragić je sa reprezentacijom Slovenije prošle godine osvojio Evropsko prvenstvo u košarci i bio je proglašen za najboljeg igrača šampionata. Zoran je to prvenstvo propustio zbog povrede. Sastanku u Palati Republike prisustvovao je i predsjednik regionalne košarkaške ABA lige Igor Dodik.





(NN)