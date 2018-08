Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić je naglasio da je Milorad Dodik već odavno prestao biti važan i relevantan politički faktor u Bosni i Hercegovini.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Međutim, istakao je da Dodikove separatističke prijetnje i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma “treba shvatiti ozbiljno zbog stanja u kojem se on nalazi, ali i mehanizama koje ima na raspolaganju i slijepih poslušnika u tom sistemu”, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



-Bosna i Hercegovina nije bivša Jugoslavija kako to poredi Dodik i poziva na razlaz. Dodik mora da zna da nema razlaza i nema podjele ove zemlje i što to prije shvati, to je bolje za sve nas. Zbog toga, ovaj se entitet mora prilagoditi u svakom pogledu životu i potrebama svih njegovih građana, kako i nalažu evropske vrijednosti, i to se treba učiniti što prije. Ovaj entitet nije vlasništvo samo srpskog naroda ili samo režima Milorada Dodika, već svih njegovih građana - rekao je Salkić.



Prema njegovim riječima, rasprava u Narodnoj skupštini RS o izvještaju Komisije za Srebrenicu je kontraproduktivna i pokušaj je revizije istine i historije.



-Nikakva revizija ovog izvještaja neće promijeniti sudski dokazane činjenice o ovom, ali i drugim slučajevima teških zločina i etničkog čišćenja na teritoriji ovog entiteta. Vječno će u historiji ostati zapisane činjenice da je sudski dokazan i presuđen genocid, koji je počinjen nad Bošnjacima u 'zaštićenoj zoni' UN Srebrenica, ali i na nekim drugim dijelovima – rekao je entitetski potpredsjednik.



Genocid u Srebrenici i Podrinju je jedan od najtežih zločina u svjetskoj historiji i to, dodao je, cijeli svijet zna.



-Zauvijek će ostati zapisano u historiji da je vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba osuđeno za genocid i udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Ovdje postoje neoborive sudske presude i za njih ništa ne znači stav NSRS, koja je upravo tim presuđenim ratnim zločincima dodijelila najveća entitetska priznanja i jasno se odredila na čijoj je strani. To je žalosno i neprihvatljivo. Zbog nas i zbog ostatka svijeta čije hiljade građana dolazi u Podrinje i sa golemim bolom poginje glavu pred hiljadama potočarskih nišana, ali i zbog budućih generacija čiji predstavnici u ovom entitetu, ali i susjednoj Srbiji šire neistinu i laži o najvećem zločinu u Evropi nakon 2. svjetskog rata - kazao je Salkić sinoć u Tesliću na tribini u organizaciji OO SDA Teslić.



(FENA)