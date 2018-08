Nakon uživanja u pravim ljetnim danima, Bosnu i Hercegovinu će ponovo zahvatiti val oblačnog vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Za danas je izdat žuti meteoalarm zbog vrućina u većem dijelu BiH, te zbog grmljavinskog neveremena na području Livna, Trebinja i Bihaća.



Od srijede se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom u prijepodnevnim satima koja će u večernjim satima preći u pljuskove s grmljavinom. U Hercegovini će osvanuti sunčano jutro, ali vrlo brzo će doći do naoblačenja i mogući su pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature će se kretati od 14 do 24 stepena, a dnevne od 23 do 33 stepena.



Isto vrijeme očekuje nas i u četvrtka, ali će jutarnja temperatura biti niža za jedan stepen, dok će se dnevna temperatura kretati od 26 do 31, na jugu od 30 do 34 stepena, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



U petak i subotu nas očekuje pretežno sunačno vrijeme, ali mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20, na jugu zemlje od 19 do 24, a dnevne od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.



Prema podacima Accuweathera, stabilizacija vremenskih prilika se očekuje od nedjelje.



