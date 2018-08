Usljed vremenske nepogode, koja je tokom noći zahvatila općinu Lukavac, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na Filter stanici Modrac. U tom periodu obustavljeno je i redovno snadbijevanje vodom i GIKIL-a i općine Lukavac.

Foto: 24sata.info

Po riječima izvršnog direktora za proizvodnju u GIKIL-u Fuada Muminovića, ekipa elektro-održavanja ove firme izašla je na teren odmah, te je pregledala kompletnu trasu od Filter stanice do GIKIL-a i oko 05.00 sati locirala kvar na dalekovodu.



"Uz pomoć JP "Rad", naši radnici su uspjeli da kvar saniraju, te je Filter stanica dobila napajanje oko 07.00 sati. Odmah nakon toga krenula je i normalizacija svih procesa, te je i fabrika Energana od ranih jutarnjih sati krenula sa puštanjem pumpi", pojasnio je Muminović.



Paralelno sa rješavanjem kvara, radnici GIKIL-a su istovremeno poduzimali sve sigurnosne mjere kako ne bi došlo do ugrožavanja proizvodnih procesa.



"Moram pohvaliti stručnost naših ljudi, posebno službu elektro-održavanja koji su u izuzetno otežanim uslovima obilazili dalekovod i rješavali velike probleme, kako bi do ranih jutarnjih sati obezbijedili gradu vodu. S druge strane, pravilnom raspodjelom i zaustavljanjem turbine „Rade Končar“, kotla broj 3 i BBC turbine, osam sati smo uspjeli izdržati u GIKIL-u bez snadbijevanja vodom sa Filter stanice, a da ne ugrozimo niti jedan proces, što dovoljno govori o našoj ozbiljnosti pristupa problemu i naporima svih da se posljedice hitno saniraju", kazao je Muminović.



Potpuno normalizovanje snadbijevanja vodom građani mogu očekivati u narednim satima, saopćeno je iz GIKIL-a.





(FENA)