U Krajini je jutros pretežno oblačno, a u ostatku Bosne i Hercegovine pretežno vedro vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 13, Bugojno 15, Ivan-sedlo 16, Livno, Sarajevo i Zenica 18, Sanski Most i Tuzla 19, Bihać i Brčko 23 i Gradačac i Mostar 24 stepena.



U Krajini će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH pretežno sunčano. Prijepodne kiša i pljuskovi su mogući u Krajini. Poslijepodne i u večernjim satima porast naoblake u većem dijelu Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Intenzivnije padavine ne sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine, krajem dana ili u večernjim satima, je moguć lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.



U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva postoji manja vjerovatnoća za lokalni pljusak. Dnevna temperatura kretat će se oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)