Predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini RS-a da obaveže Vladu RS-a da formira međunarodnu komisiju koja će ispitati ratna dešavanja u Srebrenici, uključujući i stradanje Srba, a ne samo Bošnjaka.

Milorad Dodik / 24sata.info

Tražit će i da Skupština zahtijeva od Vlade RS-a da formira posebnu komisiju koja će utvrditi stradanje Srba od 1991.do 1995.godine u Sarajevu, budući da, kako je naveo, Vlada Federacije BiH nije izvršila nalog Doma za ljudska prava po tom pitanju.



Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine će, kaže, iznijeti podatke koji govore da Izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004.godine „vrvi od netačnosti“, i u pogledu, kako je naveo, i žrtava i onih koji su bili u to vrijeme u ratnim dešavanjima na tom području.



Tvrdi da cilj sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine nije da se umanje bošnjačke žrtve u Srebrenici, već da se pažnja obrati i na srpske žrtve, kao i da ova tema nema nikakve veze sa predstojećim izborima kako to želi da prikaže opozicija.



On je, na konferenciji za medije nakon konsultativnog sastanka na koji su mu se odazvali samo predstavnici vladajućih stranaka, rekao da u izvještaju Komisije za Srebrenicu, koji je usvojen 2004.godine, svako ime i svako stradanje Bošnjaka treba da se tretira sa istom pažnjom, ali da je neprihvatljivo da je izostavljeno stradanje Srba i da „to govori da je izvještaj bio tendenciozno napravljen“.



- Nemamo namjeru da isključimo bilo kakvo stradanje. Htjeli smo da o tome izgradimo konsenzus svih političkih partija i zbog toga sam pozvao sve predstavnike političkih partija, ali je opozicija odbila da dođe - rekao je Dodik, optuživši opoziciju da „oni nemaju šta da kažu i bježe od istine“.



Opozicija je, dodaje, pokazala neodgovornost i „strah od mentora koji su im rekli da ne dođu na konsultacije“.



Pozvao ih je da se okupe oko te teme.



- Nemamo namjeru da negiramo zločine, ali nećemo pristati na malverzacije o stradalima u to vrijeme - ustvrdio je entitetski predsjednik.



(FENA)