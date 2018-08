Stotinjak stanovnika Bihaća danas se okupilo na Gradskom trgu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog migrantske krize koja se mjesecima odvija na području njihovog grada.

Foto: Biscani.net

Građani su poručili da nemaju ništa protiv migranata, ali imaju protiv nadležnih koji, kako su naveli, ne rade ništa konkretno po pitanju pronalaska adekvatnih smještajnih kapaciteta za mnogobrojne migrante s područja Unsko-sanskog kantona.



Podršku sugrađanima dao je i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji već izvjesno vrijeme poziva nadležne u Vijeću ministara i Ministarstvu sigurnosti BiH da hitno reaguju i riješe probleme koje nosi migrantska kriza prije nego eskalira.



Organizator protesta je Forum građana “Bihaćka građanska inicijativa” u kojem ističu da je situacija u gradu poprimila “alarmantnu formu”.



“Kada to kažemo, ne mislimo da ljudi po gradu nose oružje, nego je činjenica da u Bihaću 10 posto njegovog stanovništva, odnosno oko 5.000 ljudi, čine migranti. To nije zanemariv procenat, jer zamislite kada bi u Sarajevu bio taj procenat, tada bi to bilo 50.000 ljudi”, kazao je Halid Dedić, predsjednik Foruma.



On ističe da je na početku migrantske krize u ovom gradu bilo mnogo problema oko prehrane migranata, smještaja, zdravstvene zaštite, pa su se pojavile i razne bolesti. U međuvremenu, stanje u domenu zdravstva i ishrane se popravilo jer su pojedine UN-ove organizacije postigle sporazume sa domaćim institucijama i nevladinim organizacijama. Problem, međutim, i dalje predstavlja smještaj migranata.



Demonstranti su istakli da je njihov moto “minut do 12” s obzirom na trenutnu situaciju u vezi s migrantima.



U ranijem razgovoru za Klix.ba gradonačelnik Fazlić je na pitanje šta će biti sa objektom Đačkog doma i kakva je sudbina migranata u njemu, odgovorio da od prvog dana traži od ministra Dragana Mektića da se ta lokacija uredi i zaštiti.



“Ukoliko se to ne uradi, ja ću do zime tražiti da se migranti isele u Sarajevo, a objekat zapečati, budući da je u vlasništvu Grada. Dakle, gore već postoji neka vrsta migrantskog centra. Ja bih najsretniji bio da oni odatle odu ili makar da se to ogradi i da napravi nekog reda. Problem je što se u Bihać vraćaju i oni koji su smješteni u hotelu Sedra, jer žele da budu u gradu. Tamo su, čini se, izolovani od događanja, po hoće da budu u urbanim centrima.”

