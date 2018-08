Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač istakao je da vlasti u Sarajevu ignorišu sve ono što se dešava u vezi sa migrantskom krizom i svaki dan izjavljuju da to nije kriza i veliki problem, te da zna zašto to rade kada je kriza očigledna.

"Možemo da čujemo svaki dan da izjavljuju da to jednostavno nije kriza, da to nije neki veliki problem za BiH, da se to preuveličava naročito iz Republike Srpske, ali mi ovdje znamo da to nije tako jer naša policija privede svaki dan više od stotinu migranata koji ilegalno uđu u Republiku Srpsku i BiH. Predamo ih zajedničkim organima, a na kraju čini mi se da većina njih završi upravo u Unsko-sanskom kantonu, naročito u Bihaću i području Kladuše", naglasio je Lukač.



On je dodao da ljudi u lokalnim zajednicama najbolje znaju kakvih imaju problema zbog migranata.



"Imate pet hiljada ljudi koji su nelegalno tu, za koje ne znate ni ko su ni šta su, da li su problematični, a mnogi među njima su bili u borbenim dejstvima ili u Siriji ili u Iraku. Ima i onih koji dolaze iz drugih zemalja - Irana, Pakistana... Jednostavno ne znate njihove prave podatke, njihova prava imena, a ni njihovu istoriju i šta su radili u svom životu", upozorio je ministar unutrašnjih poslova RS.



On je dodao da se po njihovom ponašanju vidi da ima ljudi koji su problematični, koji prave probleme, vrše krivična djela, provale, krađe i slične stvari pa čak ima i pokušaj silovanja.





