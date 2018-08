Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano.

Arhiv / 24sata.info

Umjeren porast naoblake tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove.



Vjetar u većem dijelu zemlje slab do umjeren jugozapadni.



Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.

(FENA)