U danima vikenda frekvencija vozila je pojačana od ranih jutarnjih sati, pa je tako i jutros na svim važnijim putnim pravcima u BIH pojačan intenzitet saobraćaja.

Arhiv / 24sata.info

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. To su dionice autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica (zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova Ban Brdo preusmjeren iz vozne u preticajnu traku), Podlugovi-Visoko (oštećenje dilatacione naprave, na mostu MO4 saobraća se preticajnom trakom) i Kakanj-Visoko (most u blizini petlje Visoko), kao i dionice magistralnih puteva: M-14 Srbljani-Bosanska Krupa, M-16 Karanovac-Crna Rijeka, M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj i M-6 Domanovići-Stolac.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Doljani, Gabela Polje, Bijača, Prisika, Kamensko, Osoje, Gorica i Hum pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na GP Ivanica nema dužih zadržavanja na izlazu iz BIH, ali je kolona vozila u međuprostoru (na ulazu u HR). Povremeno je pojačana frekvencija vozila i na graničnim prijelazima Orašje, Zupci i Klobuk. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na području Hrvatske, do daljnjeg je obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor, navodi BIHAMK.

(FENA)