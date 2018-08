Jutros je na jugozapadu Bosne i u Hercegovini vedro, a u ostali područjima naše zemlje je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 8.00 sati iznosile su: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 17, Livno i Sokolac 18, Srebrenica 19, Bihać, Sarajevo i Tuzla 20 stepeni, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Prijedor i Sanski Most 21, Banja Luka, Brčko i Doboj 22, Trebinje 23 i Mostar 25 stepeni.



Danas će u Bosni preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini veći dio dana pretežno vedro. Postepen porast naoblake poslije podne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu u zapadnim, jugozapadnim, jugoistočnim i ponegdje centralnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine.



Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren jugozapadni.



Dnevne temperature od 27 do 32, na jugu od 31 do 36 stepeni Celzijusa.



U Sarajevu nakon pretežno oblačnog jutra tokom dana očekuju se smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 29 stepeni, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)