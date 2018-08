U Bosni je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina, kao i na istoku i sjeveroistoku Hercegovine.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 16, Bihać, Sanski Most i Sokolac 24, Banja Luka, Ivan-sedlo i Srebrenica 25, Prijedor 26, Doboj, Gradačac i Sarajevo 27, Bugojno, Tuzla i Zvornik 28, Bijeljina i Brčko 30, Livno 31, Trebinje 33 i Mostar 36 stepeni.



U većem dijelu BiH sutra se u očekuje pretežno sunčano vrijeme. Postepen porast naoblake poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu u zapadnim, jugozapadnim, jugoistočnim i ponegdje centralnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren, jugozapadni. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 20, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 27 do 32, na jugu od 31 do 36 stepeni.



U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva postoji manja vjerovatnoća za pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura izonsit će oko 18, a dnevna oko 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)