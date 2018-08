Tradicionalna vareška "Pekijada" u Oćeviji okupila je danas stotine ljudi u dolini rječice Oćevice, u takozvanom kovačkom majdanu, koji se takmiče ili prate takmičenje u pripremanju jela ispod peke.

Foto: FENA

Takmičenje je centralna manifestacija, a prate je brojne aktivnosti kao što su izložba domaćih sireva, izložba kovanih alata te predstavljanje suvenira i ljekobilja s području Vareša.



Jedan od posjećenijih je štand Kluba ljubitelja palačinaka, koji pripremaju ovaj desert u povodu Dana palačinaka, tradicije koja je nastala u Engleskoj prije više od 500 godina. Razlog njihovog dolaska je poklapanje godišnjice nastanka palačinaka i kovačkog zanata u Oćeviji.



Uz organizatore ''Pekijade'', Mjesnu zajednicu Oćevija i Općinu Vareš, tradicionalno je i Udruženje kuhara BiH, čiji članovi daju stručno mišljenje o jelima koje danas priprema 40 ekipa iz BiH i država okruženja.



Član Udruženja i stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane Hamid Kujraković Feni je kazao da je ovo jedna od aktivnosti kojima je cilj promovirati vrijednosti BiH kao što su gastronomija i turizam.



- 'Pekijada' je već tradicija, nivo organizacije svake godine raste i program se širi - rekao je Kujraković.



Smatra da će ''Pekijada'' znatno doprinijeti razvoju turizma vareškog kraja i promociji tradicionalne vareške i bh. kuhinje.



Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević ''Pekijadu'' smatra jednom od najznačajnijih manifestacija koja doprinosi promociji turizma koji je, kako je naveo, privredna grana koju Vareš treba, a koju još nije dovoljno iskoristio.



Doprinosi, naglašava, promociji tradicionalnih vareških zanata kao što je kovački, ali i promociji netaknute prirode koja vodi do Oćevije.



- Sve je veći broj posjetilaca i turista u Oćeviji, a sve više posjećuju i naše planine i Bobovac, kraljevski grad - istakao je Marošević.



Takmičarkom dijelu ''Pekijade'' prethodila je prezentacija kovačkog zanata u najstarijoj kovačnici u Oćeviji, koju je nakon pet stoljeća naslijedio Mijo Jozeljić koji je tradiciju nastavio sa svojim sinom Draženom, trenutno najmlađim kovačem u jednoj od tri preostale radionice u Oćeviji.



Takmičari koriste njihove peke na ''Pekijadi'', a Jozeljić je Feni kazao da osim peka, koja je zaštitni znak radionice, proizvodi i alate za poljoprivredu.



- Kujemo kao što se to radilo prije 500 godina i naš kvalitet je prepoznatljiv u državi i u regiji - naveo je Jozeljić te dodao da sve što proizvede proda u kovačnici.



Pekijada je ove godine okupila učesnike iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i BiH.



Oćevija je udaljena oko 17 kilometara od Vareša i ima 70-ak stanovnika. Do devedesetih godina u tom mjestu živjelo je oko pet stotina ljudi.



Oćevija je posljednje mjesto u Evropi i svijetu gdje se zadržao tradicionalni, predindustrijski način kovanja željeza. U kovačnicama ili majdanima, kao ih zovu, željezo se topi i obrađuje na srednjovjekovni način, isključivo uz pomoć vodene energije.





(FENA)