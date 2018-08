Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić je u pisanoj izjavi, povodom situacije s migrantima, naveo da ga je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izvjestio o tome da se radi na osposobljavanju Agrokomercovih hala, bez obzira na protivljenje lokalne zajednice.

Husein Rošić / 24sata.info

Rošić navodi da su problem u ovom trenutku opstrukcije Općine vezane za priključivanje vode,te da je on poslao urgenciju Općini Velika Kladuša.



Dodaje da je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ove sedmice dao saglasnost da privremeni migrantski centar bude napravljen i u Đačkom domu u Bihaću.



- Ministar Mektić je već razgovarao s međunarodnim organizacijama o finansiranju njegovog renoviranja. Sedra funkcioniše dobro. Tamo se u ovom trenutku nalazi 130 migranata i ima prostora da se taj broj poveća za još 300 njih. IOM je najavio da će već u naredni petak u Sedru biti premještenih daljnjih 60 migranata - navodi Rošić.



Također, napominje da je zatražio od ministra Dragana Mektića da se kapaciteti azilantskih centara u Delijašu i Salakovcu popune migrantima iz Bihaća. Dobio je uvjerenje da će u ove centre biti premiješteno stotinjak migranata i to već u narednih nekoliko dana.



- Bitno je istaći da prema izvještajima MUPUSK-a broj migranata na području našeg kantona ne raste. Iako dolaze novi, dio njih prelazi granicu sa Hrvatskom, a smanjuje se i broj dolazećih što je vjerovatno rezultat bolje kontrole naše istočne granice – kaže Rošić.



U Trnovu kod Velike Kladuše boravi sad oko 550 migranata, dok se u Bihaću već sedmicama taj broj kreće od 3.300 do 3.600 migranata. Pola njih boravi u privatnom smještaju i Rošić navod da imaju informaciju da je počelo kažnjavanje osoba koje im iznajmljuju sobe i apartmane.



- Ono čime nismo zadovoljni je rad terenskog odjela Službe za poslove sa strancima koji ovdje u Bihaću izdaje dozvole za azil umjesto da šalje migrante koji nemaju dozvola ili kojima je dozvola istekla u azilantski centar u Sarajevu. Poslao sam dopis direktoru Ujiću pa ćemo vidjeti hoće li reagovati. Ako se ispostavi da nema pravne osnove za ovakav rad Službe, ja sam spreman da iz budžeta platim autobuse pa da migrante bez važeće dozvole vratimo u Sarajevo – navodi Rošić.



Najavljuje da će se naredne sedmice opet sastati s načelnicima, pa će napraviti rekapitulaciju urađenog i odlučiti o dalnjim zahtjevima.



- Sve dok najave koje smo dobili ne budu realizovane, i dalje ćemo vršiti pritisak na nadležne. Nećemo sigurno izlaziti iz okvira zakona niti praviti od našeg kantona autonomnu oblast. Ne treba nam senzacionalizam ni svepisutni pokušaji politizacije ovog problema.



Pogotovo nam ne treba lažna briga iz Republike Srpske. Krajišnici su veliki patrioti i nećemo dopustiti da se migrantska kriza koristi da se dezavuira država Bosna i Hercegovina – navodi Rošić u pisanoj izjavi.





(FENA)