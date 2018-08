Košarkaši Kosova večeras su, nakon višednevne drame, dobili vize za dolazak u Sarajevo gdje je jučer počelo kadetsko Evropsko prvenstvo divizije B.

Arhiv / 24sata.info

Kako je za Al Jazeeru potvrđeno iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, u pasoše mladih košarkaša Kosova su u Ambasadi BiH u makedonskoj prijestolnici Skoplju izdate i opečaćene vize kojima mogu doći na turnir u Sarajevo.



Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potvrdio je ranije za bh. medije kako će košarkašima kadetske reprezentacije Kosova do kraja dana biti izdate vize, te kako je predsjednik Košarkaškog saveza bh. entiteta Republika Srpska Boris Spasojević promijenio svoj stav.



Na pitanje zbog čega je procedura trajala danima, bh. šef diplomatije je rekao kako je Spasojević promijenio svoj stav.



- Mi smo tek večeras dobili stav potpredsjednika KS BiH, odnosno predsjednika KS RS-a da on stoji iza ovog takmičenja i da smatra da treba izdati vize selekciji Kosova. Zbog toga smo izgubili nekoliko dana, mogao je to reći i ranije, kada je eksplicitno rekao da je protiv toga. S obzirom na to da su se okolnosti promijenile, stvoreni su neki drugi uslovi i vize će do kraja dana biti izdate - dodaje ministar.



Nešto ranije, Evropska košarkaška federacija (FIBA Europe) dala je rok do 20.30 sati Bosni i Hercegovini da se izdaju potrebne vize mladim košarkašima Kosovakako bi mogli nastupiti na Evropskom prvenstvu B divizije igrača do 16 godina koje je jučer počelo u Sarajevu, te zaprijetili sankcijama bh. kući košarke.



U Sarajevu je jučer počelo Evropsko prvenstvo B divizije za košarkaše do 16 godina, a u grupi D se nalazi Kosovo, zajedno sa BiH protiv koje je jučer trebalo igrati prvu utakmicu.



No, igrači sa Kosova nisu došli u bh. prijestolnicu jer im u Ambasadi BiH u Skoplju nisu izdali potrebne vize.



Boris Spasojević, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH i predsjednik Košarkaškog saveza bh. entiteta Republika Srpska, za televizijsku kuću N1 je kazao kako nije u nadležnosti KSBIH da li će košarkaši s Kosova dobiti vize i što se njega tiče oni već danas ili sutra mogu dobiti vize.



- Sada se traži da se prebaci loptica na nekog drugog. Što se mene tiče i mojih saradnika, vize može dati sutra ili danas. Mogao je dati prije tri dana. Mi smo ljudi sportisti. Ne interesuje nas politika niti diplomatija - naglasio je on.



On je istakao kako je odluka Igora Crnatka, ministra vanjskih poslova BiH, da kosovski košarkaši ne dobiju vizu za boravak u BiH.



Ranije danas je Ministarstvo vanjskih poslova BiH saopćilo kako odluka o izdavanju viza članovima selekcije Kosova još nije donesena, te da su okolnosti i dalje nepromijenjene.



Ministarstvo podsjeća kako je iz dopisa Košarkaškog saveza BiH vidljivo da iza organizacije takmičenja, u kojem bi učestvovala selekcija Kosova, ne stoje svi članovi Upravnog odbora KSBiH, odnosno da ne postoji potpis podrške potpredsjednika Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH iz Republike Srpske Borisa Spasojevića.



Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kako se navodi u saopćenju, ne želi nositi odgovornost zbog činjenice da u rukovodstvu Košarkaškog saveza BiH ne postoji usaglašen stav o ovom takmičenju.

(FENA)