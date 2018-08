Građani su se 138. put zaredom okupili na Trgu Ktajine u Banjaluci kako bi pružili podršku sugrađaninu Davoru Dragičeviću u traženju istine o smrti njegovog sina Davida.

Kao i svako prethodno veče okupljenim građanima obratio se Davor Dragičević, koji je ponovio da od borbe za istinu i pravdu neće odustati.



"Ja sam hrabar zato što moram, radi svog Đakca i obećanja koje sam dao na grobu. Vi ste hrabriji jer stojite iza mene i mog mrtvog djeteta. U ovoj državi da vlada zakon, kada je Lukač rekao da je LSD jeftin, sve bi bilo riješeno. Časni vatrogasci pitanje za vas. David je nađen na suvoj površini, a konopcem je izvučen. Otkud David u vodi, ako je bio na suvoj površini?", upitao je on.



"Na konferenciji 26. marta u MUP RS je rečeno da je iz kuće Rađena nestalo je 230 KM, slika iz Zavoda za sudsku medicine. Pitanje za institucije: 'Ko je uhapšen? Niko! A ko je ubijen? Moj sin", poručio je Davor.



Ističe da ga niko do sada nije demantovao.



"Šta ako lažem da je ubijen u MUP RS? Ajde, demantujte me, ubijte i strijeljajte", poručio je on.



On je ponovio da ukoliko se ne "riješi ubistvo njegovog sina izbora neće biti".



"Onome koji je izgubio kompas kažem da mi ne treba šleper izbornog materijala. Za koga da glasamo?! Gdje ćemo živjeti? Ovdje nećemo, meni ne treba ni ova država, ni ove institucije. Šta sam dobio? Vrijeđaju mi pamet, hoće da poludim, da se pretvorim u sotonu i zločinca. Dragi moj sine, ti znaš da tvoj tata sve zna. Vas zločince znam, vi ne znate mene", kaže Davor i poručuje "da će 196. dan konobar dati račun", prenosi "BN".



"Pravda za Davida, ostajemo ovdje, idemo do kraja", poručio je Davor, nakon čega je puštena Davidova pjesma "Klinac u getu".

