Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Almira Ejubovića (20) optuženog da je kao učesnik u saobraćaju. ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio javni saobraćaj, dovodeći u opasnost život ljudi, usljed čega je prouzrokovana smrt više osoba, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede opasne po život.

Foto: 24sata.info

Time je, navodi se u optužnici, počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Ejuboviću je, kako potvrđeno za oslobođenje .ba u sarajevskom Tužilaštvu, Sud produžio pritvor do 10. oktobra ove godine.



Ejubović je, naime, optužen za nesreću u kojoj su 29. juna ove godine na autoputu A-1 u Butilama kod Sarajeva stradale Ajla Ibrica (18), Nađa Neradin (17) i Lejla Oruč (17), dok je teške povrede zadobila Ajla Oruč.



Optuženi Ejubović je također jedno vrijeme bio hospitalizovan na Ortopediji u Opšoj bolnici Prim. dr. Abdulah Nakaš, gdje ga je sve vrijeme čuvala policija.



On je u ovoj nesreći zadobio prelome pršljena lumbalnog dijela kičme i nosne kosti. Isti dan kad je pušten iz bolnice on je uhapšen i priveden, nakon čega je smješten iza rešetaka.



Ejubović, koji ranije nije osuđivan, se tereti da je izazvao nesreću koja se desila 29. juna ove godine oko 18.25 sati u Sarajevu na kolovozu auto – puta A1 Sarajevo-Zenica. U optužnici se navodi da je BMW bio neregistrovan i sa postavljenim nepripadajućim i nevažećim registarskim oznakama.



Iako je dozvoljena brzina bila 120 kilometara na sat, Ejubović je BMW-om išao od 166 kilometara na sat iz pravca Vlakova prema Vogošćanskoj petlji te je usljed toga došlo do destabilizacije vozila i gubitka kontrole nad vozilom i naleta lijevom bočnom stranom vozila na saobraćajni znak koji označava razdvajanje kolovoza, potom na zaštitnu metalnu ogradu u dužini od oko 15 metara, a potom i udara lijevom bočnom stranom vozila na metalni stub.



"Kritične prilike, bio je mokar i klizav kolovoz, pa je dolaskom u mjesto Butile, iz krajnje lijeve kolovozne trake kojom se kretao, preko desne saobraćajne trake, gdje se odvaja saobraćajna traka koja služi za skretanje vozila prema gradu Sarajevu, u namjeri da vozilom izvrši skretanje prema Bačićima – Sarajevu, prekasno i pod opasnim uglom preduzeo radnju skretanja iz lijeve saobraćajne trake, udesno, preko desne saobraćajne trake, usljed koje brzine kretanja vozila od 166 km/h došlo do destabilizacije vozila i gubitka kontrole nad vozilom, stoji, između ostalog, u optužnici.

(24sata.info / NN)