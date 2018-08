Ne znam zašto je Spasojević promijenio svoje mišljenje. Mogao je ovo da kaže prije tri dana i da nemamo ovaj čitav cirkus, kazao je za N1 ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak i dodao kako će najvjerovatnije "večeras sve završiti i izdati vizu za selekciju Kosova".

Boris Spasojević, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH i predsjednik KS RS, za N1 je kazao da nije u nadležnosti saveza da li će košarkaši s Kosova dobiti vize i što se njega tiče oni već danas ili sutra mogu dobiti vize.



Spasojević je istakao da je odluka Igora Crnadka, ministra vanjskih poslova BiH, da kosovski košarkaši ne dobiju vizu za boravak u BiH.



Crnadak je odbacio tvrdnje Spasojevića, te je za N1 kazao kako je Spasojević bio protiv toga da selekcija Kosova igra.



"Ministarstvo još uvijek nije donijelo odluku, ali nakon izjave Spasojevića može donijeti odluku. Mi smo dobili dopis iz Košarkaškog saveza BiH, dopis na kojem nije bilo njegovog potpisa i njegove saglasnosti. Nakon mojih saradnika, ja sam se lično čuo sa njim. On je meni eksplicite rekao da je on protiv toga i da je njegov stav da selekcija Kosova ne igra.



Ne znam zašto je Spasojević promijenio svoje mišljenje. Mogao je ovo da kaže prije tri dana i da nemamo ovaj čitav cirkus. Očigledno je da je bio pod nekim pritiskom ili je mišljenje promijenio sam - to morate pitati njega. Mislim da je to bila jedna bespotrebna epizoda.



Sada ćemo, kada imamo uslove, - kada imamo saglasnost predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH - možemo čak večeras sve završiti i izdati vizu za selekciju Kosova.



Ovo što je Spasojević rekao za N1 da su se vize mogle izdati još prije tri dana - samo ga pitam zašto to nije rekao meni jer mi je rekao da ne treba izdati vize. Situacija je jasna. Savez sada ima jedinstven stav.



Nakon javno izrečene i snimljene izjave Spasojevića ćemo izdati vize", kazao je Crnadak za N1.

(24sata.info / N1)