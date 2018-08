Nakon današnjih zbivanja u Mostaru i sjednice Komsije za usaglašavanje tekstova oba doma federalnog parlamenta za Vijesti.ba govorio je predsjednik Komsije Jasenko Tufekčić.

"Moram naglasiti da samo se još jednom jednoglasno, a bilo nas je prisutno sedam od deset članova komisije za usaglašavanje tekstova, dvoje je bilo opravdano odsustno, a jedan neopravdano odusutan, dogovorili jednoglasno da ostajemo pri stavu da ono što je usvojila i predložila federalna vlada kao osnovni i temeljni zakon, sa amandmanima koji su usvojeni u Zastupničklom i Domu naroda, postene sastavni dio teksta, kao i sa amandmanima koji su usvojeni u oba doma u istovjetnom tekstu, da ostaju takvi kakvi jesu i oni su za Komisiju usaglašeni", rekao je Tufekčić za Vijesti.ba.



On je rekao da će za provedbu usaglašenih amandmana biti potrebno dodatnih 200 miliona maraka.



"Druga stvar koja je jako važna, s obzirom da se na osnovu ovih amandmana i procjene situacije da za provedbu ovih amandmana će trebati negdje oko 200 miliona maraka, dogovorili smo da početkom naredne sedmice Komisija za usaglašavanje tekstova održi sastanak zajedno da premijerom, dopremijerima, predsjednikom Federacije i dopredsjednikom kao i rukovodstvima oba doma parlamenta koji na kraju trebaju biti realizatori cijele ove priče", kazao je.



Osim toga Tufekčić da je dobio potvrdu i pozitivan od strane resornog ministarstva u vezi rješavanja statusa boraca bošnjačke nacionalnosti iz Livna.



"U Livnu najveći dio Bošnjaka nije u poziciji da dođe do boračkih zakona zato što su nam zakoni o mobilizaciji živi. Dok su svi drugi borci danas demobilisani jedino Bošnjaci Livna nisu demobilisani. Oni imaju rješenja da su oružani pobunjenici protiv takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne. Dobili smo uvjeravanja od strane resornog ministarstva da će se u instrukcijama ispraviti napravda prema Bošnjacima Livna, to jeste da će naši ljudi kroz urede za odbranu imati mogućnost da dobiju rješenja o demobilizaciji od 23.12.1995, da bi nam se otvorila vrata svih boračkih zakona i da možemo participirati boračka prava koja nam pripadaju jer smo bili dio Oružanih snaga BiH. To nije uslov za usvajanje zakon, to je resorno ministarstvo prihvatilo, i to je bio moj amandman kojeg sam danas kroz ovu Komsiju potvrdio i još jednom dobio pozitivan stav resornog ministra za boračka pitanja", rekao je Tufekčić za Vijesti.ba.







