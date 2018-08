U Mostaru je završena sjednica Komsije za usaglašavanje tekstova oba doma Parlamenta Federacije. Borci su provobitno udaljeni ispred zgrade Vlade FBiH da bi potom ušli u zgradu da dodatno razgovaraju sa članovima Komisije.

Foto: 24sata.info

"Opet smo prevareni, po ne znam i koji put, po nalogu partije i njihovih vlastodržaca. Opet se uplela politika i naše pitanje ko zna kad će biti riješeno, a Tufekčić je njihov igrač, znači njihova produžena ruka. On je sada dežurni krivac za ovo sve što se dogodilo danas, tako da znate. A iza njega sva partija, sva klika koja stoji su sukrivci i nalogodavci", rekao je nakon sastanka Darinko Boto, predsjednik UZB – podružnica Ljubuški.



"Prošli ponedejljak ono što je izjavio, danas je sve pogazio, a pogazio je već i u četvrtak, kad nije potpisao ovo što smo dogovorili. Sad se izvlači da nije bilo ovako, da nije bilo onako, da nije bilo ovo, da nije bilo ono. Ovo su samo političke igre i ovo je bilo samo razvlačenje, i kažem vam momci mi moramo povući radikalan potez pa to je više na vama nego na nama, jer ovo se drukčije neće riješiti. Lažu i lažu. Mi smo tražili tri osnovna stavka, a to je javna izrada i javna objava Registra sa imenom i prezimenom, odvojen borbeni i neborbeni sektor, tražili smo branilačko borački dodatak koji se isto razdvaja na borbeni i neborbeni sektor i tražili smo skidanje financiranja sa državnog i nižih nivoa ovih silnih udruženja, 1604 što imaju", izjavio je Boto, prenose Vijesti.ba.







(24sata.info)