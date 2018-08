U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni lokalno ima magle ili niske naoblake.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica, Bugojno i Sokolac 16 stepeni, Ivan-sedlo, Livno i Sarajevo 17, Prijedor i Zenica 19, Banja Luka, Doboj, Sanski Most i Tuzla 20, Bijeljina 21, Bihać, Brčko i Gradačac 22, Mostar i Trebinje 25 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946hPa, za 1hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.



U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana se prognozira umjeren razvoj oblačnosti koji će u poslijepodnevnim satima usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Bez padavina bit će na jugu, sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar većinom jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.



U Sarajevu danas prijepodne bit će sunčano. U drugoj polovini dana sa umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim i večernjim satima na području grada su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(FENA)