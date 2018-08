Banjalučani su se i u srijedu naveče okupili na Trgu Krajine u ovom gradu kako bi pružili podršku Davoru Dragičeviću, ocu tragično nastradalog mladića Davida.

Arhiv / 24sata.info

Kao i svako veče okupljenim građanima obratio se otac stradalog mladića, Davor Dragičević, koji je rekao da je njegov sin David zadavljen, silovan, maltretiran i bačen u kanalizaciju,



On je rekao da da će "se ubicama od sljedeće sedmice baviti međunarodni istražioci".



"Od iduće sedmice neću se ja baviti ubicama", poručio je Dragičević na Trgu krajine u Banjaluci.



On je prisutnima pokazao fotografije njegovog sina kada je pronađen mrtav na ušću Crkvene u Vrbas.



Na kraju okupljanja poručio je da on i grupa "Pravda za Daida" neće odustati od traženja istina i pravde.

(24SATA.INFO / NN)