Mladi imam iz Konjica Adis Hebibović uspješno je operisan na klinici za neurohirurgiju Acibadem u Turskoj, potvrdio je za novinsku agenciju Patria Adisov otac Emin.

Foto: 24sata.info

- Adis je izašao iz intenzivne njege danas oko 14 sati. Za sada ide sve u pozitivnom smjeru – kaže Emin Hebibović.



Operacija je obavljena jučer i trajala je oko devet sati. Nakon operacije Adis je zadržan na odjelu za intenzivnu njegu, a članovi porodice su nakon što se probudio imali mogućnost da razgovaraju s njim.



Otac Emin kaže da se Adis osjeća dobro, samo ima malo mučnine, ali da je to normalno kod ovakvih operacija.



- Hvala svima što ste bili uz nas, sjetite nas se još u dovama. Vjerujem kako će sve biti u najboljem redu – poručio je Adisov otac Emin.



Podsjećamo, Adis Hebibović operisao je tumor na mozgu prije tri godine. Kontrolni pregled prije mjesec dana pokazao je da tumorsko tkivo nije u potpunosti odstranjeno, i da je potreban novi operativni zahvat.



Za ovu operaciju bilo je potrebno skupiti 40.000 eura, a brojni građani su u akciji prikupljanja sredstava za operaciju pokazali svoju humanost i novac je prikupljen.



Adis Hebibović je imam koji svojim aktivizmom donosi pozitivne promjene u džemate u kojima je angažovan. Veliki je humanitarni radnik koji ne zaboravlja same i džematlije starije životne dobi kao ni one u stanju socijalne ili bilo koje druge pomoći.





(NAP)