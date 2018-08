Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović nakon što je na Kovačima položio cvijeće na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i osnivača SDA Alije Izetbegovića povodom godišnjice njegovog rođenja izjavio je za medije da se danas "sjećamo herojskog doba kada je vraćena državnost Bosne i Hercegovine".

Bakir Izetbegović / 24sata.info

- U Alijino vrijeme urađene su temeljne stvari za ovu državu. Na nama je da to nastavimo - rekao je Izetbegović.



Ponovio je da se svi građani trebaju truditi da budu više Bosanci jer je to bio „imanet Aliji“. Prisjetio se da je "Alija znao mnoge stvari predvidjeti budući da je bio vrstan intelektualac i demokrata".



- Njegove principe slijedi Stranka demokratske akcije boreći se protiv nepotizma i korupcije. U Alijino vrijeme je bilo loših ljudi - kako on reče politika odnosno vlast kvari ljude i privlači lošu vrstu ljudi. Međutim, mi čistimo SDA od takvih ljudi. Meni je važno da je onaj prvi krug ljudi oko mene čist - rekao je Izetbegović.



Naglasio je da SDA nije uopšte zadovoljna sa stanjem u pravosuđu u BiH jer, kako tvrdi, tamo gdje se očekuje pravda nema pravde.



- Definitivno ćemo biti uz sva rješenja koja će temeljito izmijeniti bh. pravosuđe - poručio je Izetbegović.



Ovom prilikom osvrnuo se na činjenicu da je BiH usvojila reformu odbrane prošle godine gdje su se nedvosmisleno preuzele određene obaveze.



- Recimo izdvajanje dva posto za modernizaciju Oružanih snaga na našem putu ka NATO-u. S tim sredstvima se mogu uraditi dobre stvari. Dok god postoje kočnice kojima smo svjedoci to neće biti lako uraditi. Zato sa rekao da ćemo mi za sada kompenzirati jačanje namjenske proizvodnje jer slabost privlači nasilnike. Onako kako svaki vakum privlači vjetar tako slabost privlači i susjede i svakoga da pokušavaju rješavati stvari na vaš račun i da se eventualno osmjele da silom pokušaju završiti ono što nije urađeno 1992. i 1993. godine. I za njih i za nas je dobro da je BiH jaka. Prošli put su se prevarili pa su slomili zube od BiH al smo i mi jako stradali. Ne trebamo se više nikada dovesti u tu situaciju. Ponavaljam na ovom mjestu da ćemo jačati namjensku proizvodnju. Već smo savladali proizvodnju puške, a savladat ćemo proizvodnju dronova, pokretne haubice... i radi nas i radi ne daj Bože potencijalnih agresora na ovu zemlju - poručio je Izetbegović.



Polaganju cvijeća prethodila je šetnja aktivista Asocijacije mladih SDA koji su u spomen na Aliju Izetbegovića nosili ljiljan u ruci.



Tako je na njegov mezar položeno 78 ljiljana, koji simbolizuju po jednu godinu života Alije Izetbegovića.







(FENA)