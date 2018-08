U Bosni i Hercegovini sutra će prijepodne preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno je moguća magla ili niska naoblaka.

Foto: Arhiv

U drugoj polovini dana se prognozira umjeren razvoj oblačnosti koji će u poslijepodnevnim satima usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar većinom jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 21 do 25 stepeni. Najviša dnevna većinom između 30 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni.



U BiH će u petak, 10. augusta prijepodne biti pretežno sunčano. U drugoj polovini dana se prognozira jači razvoj oblačnosti koji će usloviti jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje od 22 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.



U Bosni će u subotu, 11. augusta prijepodne biti pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima u jutarnjim satima u Krajini, sjevernim i centralnim područjima. U Hercegovini prijepodne bit će sunčano s malom do umjerenom naoblakom. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini, centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 19, na jugu zemlje od 22 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom između 23 i 29, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni.



U Bosni i Hercegovini u nedjelju, 12. augusta većinom će biti umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Najviša dnevna većinom između 27 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)